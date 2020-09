I Københavns Byret erkender chauffør transport af millioner. Men han anede ikke, hvor pengene stammede fra.

En 43-årig mandlig buschauffør er tiltalt for at have transporteret 30 millioner narkokroner fra Danmark til Makedonien via sit tidligere busselskab.

Sagen er en del af et sagskompleks, som politiet har døbt Operation Goldfinger.

Manden var ejer af busselskabet fra 2006 til 2013, hvor han desuden fungerede som chauffør.

I hovedsagen er 15 personer anklaget for at have smuglet ni ton kokain ind i Danmark og Sverige.

Politiet kom på sporet af den tiltalte, fordi han flere gange mødtes med en af de tiltalte i hovedsagen.

I Københavns Byret erkender han fredag at have transporteret pengene til Makedonien, men han nægter at have vidst, hvor de kom fra.

Den 43-årige fortæller, at han på et tidspunkt lånte 20.000 euro af en af de 15 tiltalte i "Operation Goldfinger". For at afdrage på lånet begyndte han via sit busselskab at transportere penge til Balkan.

- Min fortjeneste var én procent af det transporterede beløb, kunne han fortælle fredag.

De 20.000 euro skulle bruges på af overtage et kontorlejemål i København.

Under ransagningen af mandens hjem fandt politiet et stykke papir, hvorpå manden havde noteret de transporterede beløb og den ene procent af beløbet, som han selv ville modtage.

Det er kommet frem i retsmødet, at den tiltalte 37 gange modtog kontante pengebeløb.

Oftest var han selv chauffør, men sommetider lod han to andre chauffører, som han havde tillid til, stå for det.

Jævnligt modtog han pengene i en klub i København.

- Nogle gange mødtes vi i klubben på Nørrebro, og her ville jeg ofte få overdraget kontanterne, forklarer den 43-årige.

Anklager Annika Jensen refererer til klubben som Albanerklubben. I klubben i København samles typisk mennesker med østeuropæisk baggrund.

Dommen ventes afsagt senere fredag.

/ritzau/