Takket være en årvågen bilist kunne Fyns Politi torsdag eftermiddag anholde en buschauffør, der var påvirket af alkohol under kørslen.

Den 50-årige chauffør på Fynbus' linje 151 mod Assens viste sig at have en promille langt over det tilladte og slingrede så meget, at bilisten, der kørte bag bussen, ikke turde overhale ham.

Politiet kunne derfor skride til anholdelse af chaufføren, da han ankom til Assens. Nu har hans arbejdsgiver, Tide Bus Danmark, der kører linje 151 for Fynbus håndteret sagen over for ham. Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Vi har en alkoholpolitik, der hedder nul promille, så ud fra den devise har vi gjort det, der var nødvendigt. Jeg vil ikke kommentere en personalesag, men vi har taget hånd om sagen,« siger Steen Rügge, administrerende direktør i Tide Bus Danmark, til avisen.

Hvorvidt chaufføren er afskediget, ønsker Tide Bus ikke at kommentere. Men man er ret sikker på, at episoden ikke vil gentage sig.

I det års tid, han har været hos Tide Bus, har han ikke oplevet noget lignende. Selskabet overvejer nu at oprette et kontrolkorps, der rejser rundt i busserne og tjekker om chaufførerne er berusede.

Hos Fynnbus siger kommunikationschef Martin Krogh, at det er Tide Bus' ansvar, at chaufførerne ikke kører bus med alkohol i blodet. Fynbus har ikke aktuelle planer om at indføre alkolåse i busserne, oplyser han til Fyens Stiftstidende.

Det er i øvrigt uvist, om chaufføren havde passagerer med ombord på bussen.