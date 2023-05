Torsdag aften stoppede Sydøstjyllands Politi en Flixbus bus på Østjyske Motorvej.

Det skete ved 20-tiden, efter flere medpassagere i bussen anmeldte manden til politiet på grund af hans agressive opførsel.

»Det var da bussen, der var på vej ad Østjyske motorvej mod nord, var ved Fredericia, at flere passagerer oplevede den 33-årige mand fra København som aggressiv og truende, og herunder truende med både at springe bussen og passagerne i luften. På den baggrund blev politiet alarmeret,« skriver politiet i en pressemeddelse.

Bussen blev stoppet af ordensmagten ved rastepladsen ved DTC i Vejle.

Alle passagerne blev ført ud sammen med den 33-årige, hvor sidste nævnte blev anholdt.

I pressemeddelsen skriver Sydøstjyllands Politi, at de ikke tog nogen chancer, da der var tale om en bombetrussel.

»Det vurderet nødvendigt at undersøge bussen for en eventuel bombe eller lign. Derfor blev EOD tilkaldt ligesom Sydøstjyllands Politis egne sprængstofhunde blev anvendt. Der blev ikke fundet noget i relation til de nævnte trusler,« står der i meddelelsen.

Den 33-årige københavner blev kørt til detentionen, hvor han har overnattet. Lige nu overvejer politiet, om der er grundlag for at fremstille ham i et grundlovsforhør med henblik på en varetægtsfængsling.

