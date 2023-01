Lyt til artiklen

Bus 132 mod Tingbjerg er lørdag eftermiddag kommet på omveje.

For pludselig kørte chaufføren over i modsatte vejbane på Rødovre Parkvej og kørte ind i et træ.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Heldigvis er ingen kommet til skade,« understreger vagtchef Torben Wittendorff.

Hvorfor chaufføren pludselig endte i modsatte vejbane, er endnu uvist.

»Vi ved det ikke i øjeblikket, men vi er i gang med at få et overblik over situationen.«

Vagtchefen kan heller ikke oplyse, hvor mange passagerer, der var i bussen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.15.

B.T. følger sagen.