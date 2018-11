Beredskab Øst har fået slukket brænden i bussen på Motorring 3 syd i Gladsaxe.

To vognbaner er mod Herlev, men de to øvrige er stadig lukket på ubestemt tid oplyser Vestegnens Politi.

Grunde til, at der stadig er to vejbaner, der er spærret er, at politiet frygter for eksploderende dæk, og at der stadig er vand og skum på vejbanen.

Politiet opfordrer til, at man kører forsigtigt.

Billeder fra stedet afslører, at der er tale om en af Movias a-busser.

Vejdirektoratet skriver desuden på Twitter, at E47 Motorring 3 er spærret i sydgående retning grundet den brændende bus.

På E47 Motorring 3 sydgående retning er der lige nu helt spærret ml. motorvejskryds Gladsaxe og <20> Gladsaxe pga. en brændende bus. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) November 7, 2018

Opdateres...