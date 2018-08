16 personer kom til skade, da en bus fra Flixbus fredag morgen væltede. Seks alvorligt, men ingen fra Danmark.

København. 16 personer er fredag morgen kommet til skade i en busulykke på motorvej A19 i Tyskland syd for Rostock, oplyser tysk politi. Selskabet Flixbus oplyser, at der er tale om en bus på ruten Stockholm-København-Berlin.

Umiddelbart er der ingen meldinger om dødsfald, og der er efter alt at dømme ingen danskere blandt de tilskadekomne.

Ifølge politimyndigheden i Güstrow er seks personer kommet svært til skade, mens ti er lettere tilskadekomne. De er efter ulykken blevet indlagt på hospitaler i området.

Ifølge politiet i Güstrow var der 63 personer fra 22 lande på bussen - blandt dem to chauffører. Politiet oplyser, at ulykken skete, da bussens tjekkiske chauffør af endnu ukendte grunde trak for langt ud til højre og kørte i grøften.

En udåndingsprøve, som er blevet foretaget på chaufføren viser, at han ikke var fuld. Promillen var 0,00, oplyser politiet.

De 47 personer, som ikke var kommet nævneværdigt til skade, blev efter ulykken fragtet med bus til lægeundersøgelse i Güstrow.

Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser til Ritzau, at man har været i kontakt med de tyske myndigheder. Herfra har man ikke fået oplysninger om, at der skulle være danskere blandt de tilskadekomne.

60 redningsfolk fra Landkreis Rostock og Landkreis Mecklenburgische Seenplatte har deltaget i redningsaktionen. En Landkreis er en tysk forvaltningsmyndighed, som blandt andet varetager brand- og redningstjeneste.

Desuden deltog fire redningshelikoptere i indsatsen, oplyser politiet.

En talsmand fra Landkreis Rostock, Michael Fengler, oplyser til det tyske medie NDR, at en person måtte skæres fri fra bussen.

Billeder fra ulykken viser, hvordan den grønne bus er væltet om på siden og ligger op ad en skråning langs motorvejen.

Ulykken skete klokken 06.18 på en strækning af A19 mellem Linstow og Malchow.

/ritzau/