18 personer er kommet til skade i en busulykke i Tyskland, oplyser tysk politi. Selskabet Flixbus siger til DR, at det er en bus på ruten København-Berlin.

'FlixBus er kede af at måtte oplyse, at en lang-distancebus, som kørte for FlixBus, har været involveret i et uheld. Ulykken skete i dag kl. 06.18 ved Malchow i Tyskland på bussens rute fra Stockholm via København til Berlin,' skriver selskabet i en udtalelse til DR

Busselskabet oplyser videre, at der ifølge de foreløbige informationer var 63 passagerer og 2 chauffører ombord.

Avisen Welt skriver, at otte skal være kommet alvorligt til skade. Yderligere 10 er angiveligt lettere kvæstet.



Henter kort...

Ifølge politiet kørte bussen af uvisse årsager af vejen og endte i vejgrøften.

Opdateres...