En gruppe passagerer i en bus blev søndag udsat for en noget ubehagelig oplevelse.

For undervejs på ruten blev bussen pludselig ramt af skud.

Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Bussen kom kørende på Nymøllevej i Allerød, da den kl. 11.50 søndag formiddag blev ramt af skud fra et haglgevær.

»Anmelderen forklarede, at bussen var blevet ramt af fire skud fra jægere, og tre ruder var blevet knust,« oplyser politikredsen.

Ingen af passagererne kom til skade, lyder det.

»Det viste sig, at der i forbindelse med jagt var blevet anskudt et rådyr, der efter, det var blevet ramt, var løbet videre,« skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten og tilføjer:

»I forsøg på at aflive dyret afgav en af jægerne et skud, som ramte bussen, der kom kørende. Han blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af jagtloven og straffelovens paragraf 252.«

Straffelovens paragraf 252 lyder:

'Med fængsel indtil otte år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed'.