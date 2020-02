Politiet er onsdag i gang med at undersøge den udbrændte burgerrestaurant 'Lazy Dog', der ligger i en af Sønderborgs bevaringsværdige bygninger.

Det fortæller Beredskabschefen i Sønderborg Kommune, Holger Andersen.

»Politiet er dernede for at finde ud af hvad brandårsagen kan være. Vi forventer, at politiet og Dansk Brandinstitut kommer med en redegørelse i næste uge,« siger han.

Simon Stefanski - den ene af de to brødre der ejer Lazy Dog - sagde tirsdag til B.T., at brandvæsnet handlede som »amatører« ved at hælde vand på brændende olie, og at det var med til at sprede ilden. Siden er B.T. blevet kontaktet af hans bror Kascper Stefanski, der siger at hans bror fortryder at have brugt ordet 'amatører'.

Kascper Stefanski fortæller, at han fik besked om branden mandag klokken 14:02. Han befandt sig 500 meter fra burgerrestauranten, og løb derhen med det samme for at redde brødrenes hund, der befandt sig i deres lejlighed på første sal. Han fortæller, at han med sine egne øjne konstaterede, at det var en friture der brændte. Frituren var omgivet af rustfrit stål.

»Flammerne var under en meter høje. På vej ud gik jeg forbi el-anlægget og så, at al elektricitet var slukket,« fortæller han.

Da han kom ud af restauranten ankom brandvæsnet, og han fortalte brandmændene, at der var tale om en oliebrand i en friture.

»Jeg fortalte brandvæsnet, at det var frituren der brændte. Så snart de gik ind i bygningen spredte ilden sig. Jeg ville tro, at man skulle bruge skum til at slukke brændende olie, men jeg så ikke noget skum komme ud af bygningen - kun vand,« siger han.

Det var Sønderborg Brand og Redning der stod for slukningsarbejdet. Holger Andersen fortæller, at brandvæsnet har en anden opfattelse af årsagen til brandudvikling

»I forbindelse med at der har været brand i frituren, var der også fyldt med røggasser i lokalet, og så er indsatsen lidt en anden. Det er klart, at når der er brand i en friture har vi en fremgangsmåde, men når der er brand i alt andet, så har vi en anden tilgang,« siger Holger Andersen.

Redegørelsen fra politiet og Dansk Brandinstitut skal blandt andet klarlægge, om branden opstod i en friture og om der var ild i andet, da brandfolkene rykkede ind.

»Vi afventer, hvad politiet siger, og hvis vi har lavet noget fejl, så evaluere vi ud fra det. Vi evaluere altid vores indsatser,« siger Holger Andersen.

Brødrene Stefanski er oprindeligt fra Polen, men har haft stor succes med deres burgere, der er blevet hædret som Danmarks Bedste Burger. Branden kostede dem ikke alene restauranten, men også alt deres tøj og personlige ejendele, som befandt sig i lejligheden på første sal.

Efter branden har de boet hos en ven, og mange venlige borgere i Sønderborg har været forbi med tøj, mad og fornødenheder.

»Vi er meget taknemmelige og rørte over al den støtte vi har fået. Nu afventer vi politiets redegørelse om branden,« siger Kascper Stefanski.