Den populære fastfoodkæde 'Grillen Burgerbar' har tabt rigtig mange penge på corona, men planlægger alligevel at åbne flere grillbarer rundt om i Danmark.

Det fremgår af det seneste årsregnskab, som er blevet offentliggjort.

I regnskabet 2020/21 præsenterer Grillen Group et årsresultat på 135.146, hvilket er markant lavere end overskuddet på 1.689.171 kroner, selskabet præsenterede sidste år.

Nedlukningen af Danmark får skylden for den faldende omsætning i kædens i alt otte restauranter.

»På baggrund af covid-19 pandemien ses en negativ påvirkning af koncernomsætningen, eftersom der blev udsted forbud mod in-house servering,« lyder det i regnskabet.

Fordi restauranterne kun har kunnet levere take-away til sine gæster, blev det besluttet midlertidigt at lukke fire restauranter under corona-nedlukningen.

Grillen har på nuværende tidspunkt datterselskaber i Roskilde, Vejle, Vesterbrogade, Århus og Herning. Planen er at ekspandere yderligere, og den plan er uændret, selvom der ikke er åbnet nye restauranter i 2020/21.

»Det har været et hovedfokus at fastholde den nuværende organisation, således at selskabet er klar til at ekspandere igen, når dette vurderes forsvarligt i forhold til covid-19 situationen,« lyder det i årsregnskabet.