Politikerne har opbakning fra B.T.s læsere til at forsøge at få flere bander forbudt. Det står klart efter fredagens debat på B.T.s Facebook-profil.

Med baggrund i Højesterets stadfæstelse af forbuddet mod banden Loyal to Familia, spurgte vi læserne, om de mener, at flere af landets bander og rockerklubber skal gøres ulovlige.

Og det kan man roligt konkludere, at der er stemning for.

»Vi skal ikke acceptere ulovligheder, og at banderne slås med knive og skydevåben, hvor civile og uskyldige bliver skydeskiver i bybilledet. Jo mere vi kan stresse banderne jo bedre, og forbud er et godt redskab,« skriver en læser i debattråden.

Medlemmer af gruppen Loyal To Familia (LTF) er mødt op foran Københavns Byret på Nytorv mandag den 9. oktober 2017. Foto: Scanpix Danmark STF Vis mere Medlemmer af gruppen Loyal To Familia (LTF) er mødt op foran Københavns Byret på Nytorv mandag den 9. oktober 2017. Foto: Scanpix Danmark STF

En anden læser skriver, at 'alle kriminelle bander skal jages', mens en tredje skriver:

»Første prøvesag, flere kommer!«

Højesteret traf i onsdags afgørelsen om, at banden Loyal to Familia kan opløses i henhold til Grundlovens paragraf § 78. Afgørelsen er historisk, for det er første gang en forening bliver gjort forbudt i Danmark.

Justitsminister Nick Hækkerup har allerede bebudet, at højesterets afgørelse kan bane vejen for forbud mod andre grupperinger.

Justitsminister Nick Hækkerup. Foto: Philip Davali Vis mere Justitsminister Nick Hækkerup. Foto: Philip Davali

»Det her er et værktøj, som vi har fået, og som vi skal undersøge, om kan anvendes over for andre kriminelle organisationer. Men det er ikke bare som at knipse med fingrene,« sagde han efter dommen.

Forbudssagen har været tre år om at komme hele vejen gennem byretten, Landsretten og Højesteret. Sagen har omfattet flere end 13.000 rapportsider og tog 20 dage i Østre Landsret. Rigsadvokaten har undervejs dokumenteret, at LTF er en forening, der virker ved vold og kriminalitet.

Bevismaterialet har blandt andet været håndskrevne notater, som politiet har beslaglagt under ransagninger af bandens tilholdssteder.

Et organisationsdiagram viste, at banden har en central ledelse med en præsident, kaptajner, sergenter, nomad, prospekt og hangaorundt. Rigsadvokaten har også fremlagt et 'adfærdskodeks' og et udkast til et medlemskartotek. Derudover har der været henvist til en lang række domme, som bandens medlemmer har for alvorlig og personfarlig kriminalitet.

Under retssagen har anklagere nævnt 63 episoder med skyderier i det offentlige rum. 17 er blevet såret, og fem har mistet livet.

At lignende sager i fremtiden vil blive ført mod andre bander og grupperinger, er slet ikke utænkeligt. Nick Hækkerup har i hvert fald opbakning til flere forbud fra begge sider i Folketingssalen. Venstre og Dansk Folkeparti sagde allerede inden Højesterets afgørelse, at de gerne så flere forbudssager ført.

Og SFs retsordfører Karina Lorentzen er også positivt stemt.

»Det er en god idé med forbud, især hvis det betyder, at de unge ikke orienterer sig mod banderne. Så er det eddermame meget værd for det med at få knækket fødekæderne til banderne, det har vi ikke været særlige succesfulde med,« siger Karina Lorentzen, der ønsker at få undersøgt, hvad effekterne har været af forbuddet mod LTF.

Ifølge Karina Lorentzen har politiet givet udtryk for, at forbuddet har en stress-effekt på banderne, som gør det svært for dem at rekruttere nye medlemmer.

Karina Lorentzen, retsordfører for SF. Foto: Philip Davali Vis mere Karina Lorentzen, retsordfører for SF. Foto: Philip Davali

Men selvom Loyal to Familia de factor har været forbudt siden 2018, har det ikke afholdt banden fra at skyde i gaderne. 2020 var således et af de voldsommeste år nogensinde målt på antallet af skyderier, og LTF var involveret i mange af skudepisoderne.

Flere af B.T.s læsere er da også tvivlende over for, om forbuddet mod banden overhovedet har nogen effekt.

»Latterligt – forbud er kun for virkelighedsfjerne teoretikere – vi er oppe i mod hamrende gale psykopater,« skriver en læser.

Du kan læse hele debatten på B.T.s Facebook her og se uddrag fra B.T. live om forbuddet øverst i artiklen.