Han blev verdensberømt i hele verden ved at nødlande et beskadiget SAS-fly i Sverige for 30 år siden.

Takket være Stefan Rasmussens beslutninger slap alle 129 mennesker med livet i behold, selvom passagerflyet brækkede i tre dele ved nødlandingen 27. december 1991 kort efter starten fra Arlanda Lufthavn ved Stockholm.

Heltedåden betød også en brat afslutning på Stefan Rasmussens pilotkarriere, men i stedet nåede han siden som konservativ politiker både at sidde i Folketinget et par år og være byrådsmedlem i hjembyen Frederikssund.

I dag er den 74-årige Stefan Rasmussen travl pensionist, hvor foredrag og ikke mindst musikken fylder en stor del af hans tilværelse.

»Jeg holder foredrag og optræder over hele landet. Efterhånden har jeg lavet 99 musiknumre, der ligger oppe i skyerne. Det er til en vis grad gået uden om Danmark, men jeg er stor på forskellige streamingtjenester i USA, Brasilien, Argentina og Sydkorea. Jeg går og pønser på, hvad mit musiknummer nr. 100 skal være. Det må gerne være et, der vælter dansktoppen,« smiler han.

Ifølge Stefan Rasmussen er han ikke blevet rig på musikken.

»Hvis rigdom er målt i kroner og øre, så nej. Hvis rigdom er glæde ved at kunne glæde andre, så ja i mangefold. Når jeg kommer ud og give koncerter, hvor folk er begejstrede, og jeg får gode meldinger – det er det hele værd. Men jeg bruger også 8-10 timer om dagen på det. Jeg elsker at spille hver eneste dag.«

»Det har været en slags mental redning for mig de senere år. Jeg er til mange arrangementer ude på plejehjem. Det sætter jeg utroligt meget pris på. Især hos demente. Det er så givende, at man næsten skulle give penge for det, men det har jeg trods alt ikke råd til, hvis der også skal lidt smør på brødet.«

»Jeg tilrettelægger mine koncerter på plejehjem, så det taler til den tid, hvor beboerne sad og lyttede til Giro 413. Og hver eneste gang sker der det, at når jeg starter ud, så starter deres små fødder med at trippe lige så stille, og så bevæger det sig op gennem kroppen på dem. Og til sidst er det som hvis du sætter en Eskimo-Is ind i en mikroovn – det er en total nedsmeltning.«

« Det er derfor at jeg siger, at musik er et helt unikt redskab til at få adgang til andre menneskers inderste. Hvis ikke jeg havde haft glæden ved musikken, siden jeg var dreng, så var jeg ikke kommet igennem de kriser, som jeg har haft livet igennem,« forsikrer Stefan Rasmussen.

