To gange fik statsminister Mette Frederiksen (S) spørgsmål om en potentiel valgkamp lige om hjørnet, og begge gange afviste hun at udtale sig.

»Jeg kommenterer ikke spørgsmål omkring valgdato,« sagde hun med et smil, da hun blev spurgt af de fremmødte journalister.

Lørdag har statsministeren været på rundtur i både Storbrittanien og Bruxelles for at tale med nogle af Europas store ledere.

Men hvorfor tog hun ikke bare snakken over telefonen med dem?

Det spørgsmål stiller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, sig selv efter at have fulgt statsministeren hele dagen.

»Det er svært ikke at få tanken, at det luner at stå i Downing Street og i Bruxelles og tale med nogle af de største spillere i Europa, lige før valgkampen formentlig sættes i gang,« siger Jakob Illeborg.

Statsministeren begyndte lørdagen i London, hvor hun mødtes med Storbrittaniens nye premierminister, og så hastede hun videre til Bruxelles for at mødes med NATOs generalsekretær og Europarådets formand.

De drøftede blandt andet sabotage mod Nordstream-gasledningerne, krigen i Ukraine og Ruslands optrapning.

»Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen var af sted, fordi det her er alvorligt, og Danmark står midt i orkanens øje, og vi har brug for opbakning fra storebrødre rundt i Europa,« siger Jakob Illeborg.

Han hæfter sig dog ved, at der ikke kom noget banebrydende nyt ud af møderne.

»Det var mest at trykke hånd og blive enige om, at vi står sammen,« siger han.

Men er det ikke også vigtigt at være sikker på, at Danmark har opbakning i Europa, når vi står i en så alvorlig situation?

»Jo. Jeg ville også have forståelse for et argument om, at at man godt kan føle sig som meget lille Danmark mod meget store Rusland, og at det derfor er vigtigt at føle, at man har de store drenge i klassen med. Men jeg kan ikke lade være med at smile lidt skævt og tænke, at videoopkaldet er opfundet,« siger Jakob Illeborg.

Hvorfor har du så egentlig rejst rundt efter statsministeren og på den måde 'promoveret' hende, hvis du har en lille mistanke om, at der også ligger lidt valgkampsmarkedsføring i det?

»Fordi sådan er det at være journalist. Man ved jo aldrig, hvad det er. Der kunne jo have været afgørende nyt,« siger Jakob Illeborg.

»Jeg vil heller ikke sige, at det var spildt for Mette Frederiksen at tage den her weekendtur. Jeg konstaterer bare, at der også er en valgkamp på vej.«