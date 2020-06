Pludselig kommer en hvid Mercedes drønende. Den bremser op, og ud stiger en nyklippet mand iført solbriller, sorte adidas-shorts og smarte sko.

Han ligner på ingen måder en vaneforbryder. Men faktum er, at den 21-årige mand - med initialerne SB - fire gange er dømt for narkohandel.

Alligevel fik SB ved fjerde og seneste dom formildet sin straf. Årsag? Den lange ventetid hos politiet, der i længere tid har været 'uden aktivitet', lyder det ret opsigtsvækkende i dombogen.

B.T. vil gerne høre hans side af sagen, så vi er taget hen til hans families lejlighed i et socialt boligbyggeri i Aarhus Vest.

»Jeg har ikke noget at snakke om,« siger SB til B.T.s udsendte journalist Thomas Nørmark Krog og skynder sig ind i lejligheden, hvor storebroren befinder sig.

Dog er det hans storebror, som åbner døren, og han slår efter noget tid fast, at lillebroren ikke vil snakke.

Men pludselig dukker SB alligevel op.

Spørgsmålene til den fire-dobbelte narkohandler stod ellers i kø.

Her ses det seneste billede af SB han den 25. juni i år har lagt på Facebook. Foto: Facebook Vis mere Her ses det seneste billede af SB han den 25. juni i år har lagt på Facebook. Foto: Facebook

Lad os i stedet gennemgå hans kriminelle løbebane.

Den første dom på ni måneders fængsel for narkohandel, fik SB den 20. september 2017. Da var han kun 18 år gammel.

Ikke engang tre måneder af straffen skulle dog afsones bag tremmer.

Allerede den 15.december 2018 bliver han nemlig prøveløsladt.

Her er de fire domme for narkohandel I alt har 21-årige SB fået fire domme for handel med euforiserende stoffer. 20. september 2017: Dømmes fængsel i 9 måneder for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, § 124, stk. 4, og lov om euforiserendestoffer. Prøveløsladt den 15. december 2017, prøvetid 2 år, heraf 12måneder under tilsyn af Kriminalforsorgen, reststraf 148 dage.

Dømmes fængsel i 9 måneder for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, § 124, stk. 4, og lov om euforiserendestoffer. Prøveløsladt den 15. december 2017, prøvetid 2 år, heraf 12måneder under tilsyn af Kriminalforsorgen, reststraf 148 dage. 26. januar 2018: Dømmes fængsel i 30 dage for overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 4, og bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

Dømmes fængsel i 30 dage for overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 4, og bekendtgørelse om euforiserende stoffer. 29. oktober 2018: Dømmes bøde på 6.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelseom euforiserende stoffer.

Dømmes bøde på 6.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelseom euforiserende stoffer. 14. august 2019: Dømmes fem måneders fængsel for handel med kokain. Hos SB konfiskeres ligeledes 1 strømpistol, 1 springkniv og 6,8 gram hash. 'Retten har i skærpende retning lagt vægt på den mængde kokain, som tiltalte har leveret, og i formildende retning lagt vægt på tiltaltes alder på gerningstidspunktet samt sagens alder - som ikke skyldes tiltaltes forhold - og, at sagen i en længere periode har ligget stille hos politiet uden aktivitet,' skriver dommeren i dombogen. ​I en redegørelse fra Rigsadvokaten til Justitsministeriet sendt 22. januar 2020 står dette om den seneste dom mod SB: Retten i Hernings dom af 14. august 2019:

Formildelse, jf. straffelovens § 82, nr. 1 og 13.

Overtrædelse af straffeloven, narkotikabesiddelse samt besiddelse af kniv mm.

Sagsbehandlingstid fra gerningstidspunkt til domfældelse: 1.087 dage. Retten idømte tiltalte 5 måneders ubetinget fængsel. Retten lagde i formildende retning

vægt på tiltaltes alder på gerningstidspunktet, sagens alder, der ikke skyldtes tiltaltes

forhold, samt at sagen i en længere periode havde ligget stille hos politiet.' Kilde: Dombog fra Retten i Herning og Rigsadvokaten.

Han starter lynhurtigt med igen at fortsætte den kriminelle vej.

Kun lidt over en måned efter prøveløsladelsen dømmes han 26. januar 2018 i alt 30 dages fængsel for endnu en gang at være i besiddelse af euforiserende stoffer og planlægge handel.

Og det fortsætter igen, igen og igen.

Den 29. oktober 2018 får han en bøde på 6.000 kr. for tredje gang at have stoffer på sig.

Her ses SB på et billede med to store hunde, han har lagt på Facebook 1. april i år. Foto: Facebook Vis mere Her ses SB på et billede med to store hunde, han har lagt på Facebook 1. april i år. Foto: Facebook

Det er nu, at fjerde og foreløbigt sidste dom falder.

Denne gang idømmes han fem måneders fængsel for at have skaffet kokain til en partner, der skulle videresælge det i Herning.

Han dømmes også for at have både springkniv, strømpistol og hash i sin families lejlighed i Århus Vest. Altså den lejlighed B.T. nu møder ham foran.

Alt dette er sket cirka tre år tilbage, da dommen endelig falder 14. august 2019 hos Retten i Herning.

14. august 2014 fik 21-årige SB sin fjerde dom for narkohandel hos Retten i Herning. Denne gang blev det betraget som 'formildende', at ventetiden har været lang hos politiet. Ja, den har med dommerens ord ligget stille i længere tid uden aktivitet. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere 14. august 2014 fik 21-årige SB sin fjerde dom for narkohandel hos Retten i Herning. Denne gang blev det betraget som 'formildende', at ventetiden har været lang hos politiet. Ja, den har med dommerens ord ligget stille i længere tid uden aktivitet. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Dommeren har ret hårde ord om politiet, der altså kritiseres for at lade sagen ligge stille i længere tid 'uden aktivitet'.

'Retten har i skærpende retning lagt vægt på den mængde kokain, som tiltalte har leveret, og i formildende retning lagt vægt på tiltaltes alder på gerningstidspunktet samt sagens alder - som ikke skyldes tiltaltes forhold - og, at sagen i en længere periode har ligget stille hos politiet uden aktivitet,' skriver dommeren i dombogen, B.T. har fået aktindsigt i.

For SB blev afslutningen på de fem måneder i fængsel tilsyneladende fejret med en rejse.

Lige præcis et halvt år efter dommen - helt præcis den 14. febuar i år - lægger han billede af sig selv på Facebook, der tydeligvis er taget et sted i Mellemøsten.

Her ses en tydeligt smilende SB på ryggen af en dromedar et sted i Mellemøsten. Det er lagt på Facebook den 12. februar i år. Det vil sige et halvt år efter han 14. august ved Retten i Herning fik en dom på 5 måneders fængsel for kokainhandel. Foto: Facebook Vis mere Her ses en tydeligt smilende SB på ryggen af en dromedar et sted i Mellemøsten. Det er lagt på Facebook den 12. februar i år. Det vil sige et halvt år efter han 14. august ved Retten i Herning fik en dom på 5 måneders fængsel for kokainhandel. Foto: Facebook

SB er langt fra ene om at have fået en mildere dom på grund af lang ventetid hos politi og domstole.

Hans sag er en af i alt 68 domme siden 2014, hvor ventetiden hos politi eller domstole nævnes som formildende for den straf den dømte gerningsmand, har fået ved retten.

Og søndag kunne B.T. fortælle om en vaneforbryder, der ved sin seneste dom for 66 brud på straffeloven fik strafrabat, selv om det var hans femte dom i alt.

Kåre Skjæveland, chefanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi, beklager det lange forløb i sagen mod SB.

Kåre Skjæveland er chefanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi. Vis mere Kåre Skjæveland er chefanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi.

»Der er gået lang tid, og unægteligt også for lang tid, inden vi kommer med det endelige anklageskrift i sagen,« siger Kåre Skjæveland.

Han slår fast, at anklagemyndigheden gik efter cirka to års fængsel til ham for medvirken til salg af mindst 250 gram kokain i efteråret 2016.

Men 14. august 2019 - tre år efter narkohandlen er sket - kunne Retten i Herning kun se klar dokumentation for medvirken til salg af 48,42 gram kokain.

Og samtidig blev det altså vurderet, at ventetiden hos politiet var formildende omstændighed ved dommen.

»Det er rigtigt, at sagen har ligget stille hos politiet i for lang periode. Det er selvsagt beklageligt,« siger chefanklageren.

Kåre Skjæveland, er der ikke en vis risiko for, at tiltalte bare kan fortsætte med at begå kriminalitet, når ventetiden er så lang, inden der kommer en dom?

»Det er soleklart, at det er i alles interesse, at straffesagerne afgøres så hurtigt som muligt,« siger han.

TIP OS: Har du oplevet, at den lange ventetid hos politiet har haft betydning for kriminalitet, du har anmeldt eller selv er dømt for? Skriv til B.T.-journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk