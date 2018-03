(Se i videoen øverst: BTs journalist fortæller om oplevelsen med manden, dele fra den over 700 meter lange jagt og pågribelsen af ham. Se også længere nede i artiklen: Råklip fra de sidste minutter af jagten)

»Hej. Kan jeg låne nogle penge af dig. Min pung er blevet stjålet, og jeg skal hente min datter i Næstved,«

Nogenlunde sådan lød det en tirsdag morgen i marts kort før klokken seks på Købmagergade i København fra en angiveligt 28-årig mand til BTs journalist, der var på vej på arbejde.

De ord skulle vise sig at være begyndelsen på et drama, der senere på dagen udspillede sig i de københavnske gader, hvor både civil jagt, vagter, politi og håndjern skulle indgå.

Den 28-årige mand virkede beruset og forvirret, som om han var trådt direkte ud af en af de mange barer langs Strøget. Han forklarede, at han frøs, og at han havde vadet rundt ved Strøget i de sidste fire timer for at lede efter sin stjålne pung, så han kunne tage en taxa hjem til sin 3-årige datter. Alt virkede umiddelbart rigtigt. Manden var flink.

»Du får mit navn, du får mit mobilnummer, og så viser jeg dig på min mobil, at jeg overfører penge til dig, så kan du hæve dem til mig kontant. Jeg giver dig 100 kroner som tak for hjælpen,« fortalte manden til BTs journalist.

Han bad om 700 kroner - og dem hævede BTs reporter til ham i en automat ved Amagertorv. Bagefter viste manden en kvittering på sin mobil, der viste, at pengene var sendt retur.

»Du kan skrive en sms til mig, og så kan jeg give en øl en dag,« lød det fra den 28-årige mand, der i øvrigt fortalte, at han hed Marcus.

Han gik videre mod Rådhuspladsen, men pengene lod vente på sig på BTs medarbejders konto. En sms hjalp ikke.

(Råklip fra de sidste minutter af jagten på manden)

Det stod efterhånden klart, at BTs medarbejder var blevet udsat for et tricktyveri. En Google-søgning på mandens telefonnummer viste, at det langt fra var første gang, han havde narret folk til at hjælpe ham.

’Kæmpe svindler, der snød mig iaftes! Han bildte mig ind at han havde fået stjålet sin pung og skulle bruge 500 kroner til at forsørge sin datter som han skulle passe den næste morgen og at han skulle hjem med toget til Næstved...’, står der på hjemmeisden Ukendtnummer.dk, hvor folk deler deres erfaringer med diverse telefonnumre.

’Samme her. Min søn er blevet snydt af denne mand ved Nørreport d.d.. Han sagde han hed Marcus. Han havde mistet sin pung og skulle købe mad og bleer til sin datter på 3 år, som han skulle hente,’ skriver en anden af de i alt 34 brugere, der kommenterer på nummeret.

Den 28-årige mand dummer sig

Klokken 11.57 – næsten seks timer efter det første møde med Marcus – skete der noget. Marcus svarede på den sms, BTs reporter sendte ham tidligere.

SMS-korrespondance mellem den 28-årige mand og BTs-journalist SMS-korrespondance mellem den 28-årige mand og BTs-journalist

Havde Marcus fået dårlig samvittighed? Ville han give de 700 kroner tilbage og forklare sig?

Telefonen ringede.

»Hej igen,« sagde Marcus.

»Nu skal du høre. Der er sket det, at jeg er kommet til at overføre nogle flere penge til dig. De skulle have været overført til min nevø, men de røg af sted til dig i stedet. Det drejer sig om 1.150 kroner. Kan jeg ikke få dem tilbage?« sagde Marcus i telefonen.

Muligheden bød sig nu for at møde Marcus igen og konfrontere ham.

»Okay, Marcus. Du kan godt få dine 1.150 kroner tilbage, men så skal jeg give dem til dig kontant, og jeg skal lige høre min chef, om jeg må forlade redaktionen for at hæve pengene til dig,« fortalte BTs journalist til Marcus og lagde på.

SMS-korrespondance mellem den 28-årige mand og BTs-journalist SMS-korrespondance mellem den 28-årige mand og BTs-journalist

Planen var at møde Marcus ved Storkespringvandet og gå ned til samme hæveautomat på Amagertorv, som de første 700 kroner var hævet i. Denne gang med en fotograf, der dog ville holde sig på så tilpas lang afstand, at Marcus ikke ville fatte mistanke.

Omkring klokken 12.45 mødes BTs journalist og Marcus ved Storkespringvandet. Snakken gik på, hvordan hans datter havde det, og hvad han havde gjort i løbet af de sidste seks timer. Ved hæveautomaten konfronterede BTs reporter Marcus med sine ugerninger.

»Marcus, jeg er nødt til at høre dig om noget. Du har jo aldrig overført de 700 kroner til mig. Jeg kan se, at du har snydt en lang række mennesker. Hvad har du af kommentarer til det?«

Marcus panikkede og sagde, at pengene var overført. Han kunne bare ikke vise det på sin mobil, der var løbet tør for strøm. Det, selv om han havde sendt BTs reporter en sms blot to minutter tidligere.

Marcus fik at vide, at han blev filmet med skjult kamera og at politiet ville blive tilkaldt. Han begyndte at gå væk fra stedet - og satte kort efter løb. BT satte efter ned ad Strøget og sidegaderne. Flere gange blev han aggressiv og slog ud efter journalisten. En udenlandsk mand kom til og prøvede at få ham til at stoppe op.

Imens jagten foregik nedad Strøget havde BTs journalist alarmcentralen i øret. Der var en patrulje i nærheden, lød meldingen.

Ved Gammeltorv stoppede jagten. To vagter fra G4S havde set Marcus, BTs reporter og den udenlandske mand løbe efter hinanden. Marcus var færdig.

Kort efter at G4S-vagterne har fået fat i Marc Foto: Daniel Seistrup Kort efter at G4S-vagterne har fået fat i Marc Foto: Daniel Seistrup

Marc og G4S-vagterne står med BTs journalist og venter på politiet Foto: Daniel Seistrup Marc og G4S-vagterne står med BTs journalist og venter på politiet Foto: Daniel Seistrup

Han nægtede at have gjort noget forkert. Men G4S-vagterne lagde ham i håndjern og politiet ankom kort efter.

BTs journalist og Marcus blev afhørt. Det viste sig, at Marcus slet ikke hed Marcus, men Marc. Han var i forvejen eftersøgt, fortalte politiet. De kunne dog ikke sige, hvad han var eftersøgt for.

Marc blev sat ind i politibilen og kørt af sted til politistationen. Klokken 11.30 dagen efter kom han i grundlovsforhør i Retten i Roskilde, da sagen var overgået til Midt- og Vestsjællands Politi. Her blev det bestemt, at Marc skulle varetægtsfængsles frem til d. 12. april.

BT følger Marcs sag.

