Hun vinker smilende og kommer gående henover parkeringspladsen med to lamper under armen.

Sekundet efter stivner hun, og smilet forsvinder. Personen foran hende er ikke kommet for at købe noget.

»Jeg er journalist på B.T. og kommer for at spørge dig, hvorfor du bliver ved med at snyde folk på internettet?«

Kvindens ansigt bliver sammenbidt og mørkt. Hun vender sig om og skynder sig ind i sin lejlighed uden et eneste ord.

Louise flygtede i samme øjeblik, at hun blev bekendt med at journalisten fra B.T. ville stille hende nogle spørgsmål om hendes svindel. Foto: Mikkel Eskelund

Normalt gemmer Louise sig bag sin Facebook-profil og svarer kun de personer, hun vil. Det er derfor, ofrene for hendes svindel aldrig kan få fat på hende igen, når først de har mistet deres penge. Hun blokerer dem og forsvinder.

Vi har opsøgt hende for at stille hende svindelofrenes spørgsmål.

Bag nedrullede gardiner går Louise modvilligt med til at tale sammen i telefonen.

»Du har ét minut,« siger hun som det første.

Louise lover at svare på to korte spørgsmål, hvis vi kører væk fra hendes adresse.

»Ét minut,« gentager hun.

For at forstå den efterfølgende samtale, er det nødvendigt først at forklare, hvem Louise er.

Det første, du skal vide, er, at hun på få år har snydt så mange, at hun ikke kan huske navnene på dem længere. B.T. ved dog, at mindst 70 personer har anmeldt hende.

Det virker som om, hun nærmest ikke laver andet. Ina Bækgaard Olesen, offer for svindel.

Hver og en troede, at de havde lavet en god handel med den nordjyske kvinde, som de fik kontakt med på Facebook. De mistede alle sammen penge i de handler. For Louise er en seriesvindler.

»Det er utroligt, at hun kan slippe af sted med det,« siger Natascha Holm Petersen.

Det er knap to måneder siden, at hun selv stødte på Louise.

På det tidspunkt vidste hun ikke, at hver en besked i deres samtale var en løgn. Og at Louise havde snydt mange før hende.

Natascha blev snydt af Louise i slutningen af sommeren. Hun modtog en pakke med forkert indhold og fik aldrig pengene tilbage igen. Foto: Emma Laycock, Byrd.

Nu ville Natascha ønske, at hun vidste bedre. Det samme gør mange andre.

De seneste to år har nogle af ofrene forsøgt at stoppe Louise ved at advare om hende i handelsgrupper på Facebook. Det er dog ikke lykkedes. For hver gang en ny skriver om hende, svarer endnu flere som et ekko af hinanden.

'Hun har også snydt mig.'

I grupperne kender mange derfor også Louises navn og billede.

I lukkede Facebook-grupper advarer folk hinanden mod svindlere. Her skriver flere, at de er blevet snydt af hende. Foto: Facebook

Her bliver hun omtalt som en kendt svindler og med årene også som en 'storsvindler'.

Et net af løgne

Hver dag indgår danskere i private handler på nettet. Hver dag misbruger nogen samtidig den tillid til at fylde deres egne lommer.

Den type kriminalitet stiger, og kigger man i politiets tal, er det i langt de fleste tilfælde seriesvindlere, som står bag.

Det var sådan en kvinde, som Natascha lærte at kende tilbage i juli.

Jeg vil gerne sige undskyld. Louise

Svindelnummeret gik først op for hende den dag, at de to parfumer, som hun havde købt af Louise, kom med posten.

For pakken mellem Nataschas hænder var blød.

Hun åbnede den, og i stedet for parfumerne lå et par gamle, slidte jeans.

»Jeg vidste, at jeg var blevet snydt. Jeg følte mig taget i røven.«

Sådan snyder Louise Louise kontakter personer, som søger en specifik vare i en salgsgruppe eller på Facebook Marketplace. Her oplyser Louise, at hun har netop den vare, som køberen efterspørger. Hun sender nogle gange falsk dokumentation for varen. Prisen er ofte lav og op til forhandling, hvis køberen forsøger at trække i land. Louise sender som regel med pakkefirmaet DAO og vil kun have penge som bankoverførsel og straksoverførsel. I nogle tilfælde sender hun aldrig en pakke. I andre sender hun den forkerte eller oplyser køberen om, at hun har byttet om på to forskellige pakker. Hun fortæller køberen, at hun vil gensende den rigtige pakke, men den kommer aldrig. Louise trækker ofte samtalerne i langdrag og forsøger at overbevise køberen om, at hun vil betale pengene tilbage. I enkelte sager har ofrene presset Louise til at betale pengene tilbage. Det er i nogle tilfælde sket ved at true med at møde op på hendes adresse, som nogle har lækket på lukkede grupper for svindelofre på Facebook. Oplysningerne er baseret på samtaler med en lang række personer, som uafhængigt af hinanden er blevet snydt af Louise.

Natascha forsøgte med det samme at skrive til Louise på Facebook, men hun var blevet blokeret. Det gør Louise som regel, når hun har snydt en ny.

Samme dag blev Louise politianmeldt, men det stoppede hende ikke. Hun ville snart slå til igen.

Kendt af politiet

Det stoppede heller ikke Louise halvandet år tidligere, at hun blev fanget af politiet og dømt for 21 tilfælde af bedrageri. Hun fik en mild straf på 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste, fordi hun havde tilstået og betalt mange af pengene tilbage.

Siden har Louise snydt endnu flere.

Lige nu har Nordjyllands Politi intet mindre end 50 nye sager på en nordjysk kvinde, som B.T. erfarer er Louise.

Nogle af de ofre har svært ved at forstå, hvorfor hun gør sig til kriminel for få hundrede kroner ad gangen igen og igen.

Tilbage i bilen på parkeringspladsen spørger B.T. derfor Louise: Hvorfor bliver du ved med at svindle?

»Det kan jeg ikke forklare,« svarer hun.

Du kan se mødet med Louise i videoen øverst i artiklen.

Er det fordi, du mangler penge?

»Måske.«

Forklaringen kan også være, at det simpelthen er for nemt for Louise at snyde folk for deres penge.

Hun kan skjule sig bag en anonym Facebook-profil og et røgslør af løgne uden nogensinde at se sine ofre i øjnene.

B.T. har valgt at anonymisere Louises fulde navn og foto.

De færreste af dem kender af den grund andet end Louises navn og billede, men de har alle skrevet med hende og kan derfor tegne et billede af, hvilken type svindler hun er.

Alle fortæller, at det er Louise, som har kontaktet dem, fordi de har eftersøgt en bestemt vare på Facebook. Den vare har Louise ved et tilfælde altid til salg. Alt fra juleophæng til børnelegetøj og dvd'er.

Det er sådan, hun udvælger sine ofre og snyder dem. For i virkeligheden har hun intet at sælge.

I sine beskeder til ofrene er det tydeligt, at Louise er insisterende og vil have pengene hurtigst muligt. Hun formulerer sig kort og kontant, men svarer med det samme. For Louise er altid online.

For Ina var de lidt over 1000 kroner mange penge at miste lige op til julen. Foto: Mikkel Eskelund

»Det virker, som om hun nærmest ikke laver andet,« siger Ina Bækgaard Olesen.

Også hun er en af mange, som er blevet snydt af Louise. Det handlede om nogle juleophæng for 1.182 kroner tilbage i november.

En af de ting, som Ina husker bedst fra bedraget, er løgnene.

»Hun fik pludselig travlt og havde ikke tid, når jeg rykkede hende for at få pengene tilbage.«

»Der kom alle mulige undskyldninger. Pludselig var hendes mor også blevet syg.«

Pakken med julepynt, som Ina havde betalt for, kom i sidste ende heller aldrig.

Andre har faktisk modtaget deres pakker fra Louise. Indholdet har bare ikke været det rigtige.

Det oplevede Janni Christensen fra Nordvestsjælland, som filmede indholdet af de to pakker, hun modtog.

Det ser ud, som om Louise med sine falske pakker forsøger at trække tiden ud. Måske giver nogen efterhånden op på grund af besværet.

Ligeglad med politianmeldelser

For Ina Bækgaard Olesen var de mere end 1.000 kroner kort før jul mange penge at miste. Hun krævede derfor at få dem tilbage, men i syv uger holdt Louise hende hen med løgne og bortforklaringer.

Til sidst skrev Ina, at hun ville melde sagen til politiet.

»Det gør du bare,« svarede Louise hende.

Ina skrev med Louise i godt og vel to måneder for at få sine penge tilbage. Det lykkedes aldrig.

Hun havde brugt pengene og indrømmede, at det ikke var første gang, at nogen havde meldt hende.

Det er nu næsten et år siden, og flere er siden blevet snydt og har anmeldt hende.

Et andet af vores spørgsmål til Louise over telefonen går derfor på, hvad hun tænker om de mulige konsekvenser af svindlen.

Du kan komme i fængsel. Er du slet ikke bange for det?

»Jo, det er jeg.«

Hvorfor stopper du så ikke?

»Det er jo det, jeg siger. Det kan jeg ikke forklare dig.«

'Undskyld'

Det er politiets center for it-relateret økonomisk kriminalitet, som samler alle anmeldelser om samhandelsbedrageri. De kender dog kun de sager, som ofrene anmelder – og det gør alle ikke.

Tre gode råd: Undgå svindel Brug din sunde fornuft Hvis du har den mindste mistanke om, at du er ved at blive snydt, skal du stoppe handlen. Tegnene på svindel kan være meget forskellige, så stol på din mavefornemmelse. Du risikerer at miste dine penge, og de er svære at få igen, når de først er havnet i hænderne på den forkerte – også selv om gerningsmanden dømmes.

Er varen meget billig, skal du altid være skeptisk. Der kan f.eks. være tale om en hælervare. Køber du hælervaren, er det også strafbart.

Vær ekstra opmærksom, hvis køber vil have dig til at sende varen til udlandet. Kontakt med køber eller sælger Hvis køber/sælger vil flytte dialogen fra handelsplatformen over på f.eks. Messenger, sms, mail eller lignende, skal dine alarmklokker ringe.

Mød køber/sælger ansigt til ansigt, når handlen skal gennemføres. Betaling Mød sælger ansigt til ansigt, så du kan sikre dig, at du får den vare, du betaler for – og så kan du samtidig tjekke varens stand.

Tjek altid din egen konto, inden du udleverer en vare. Det bedste bevis for, at køber har overført pengene til dig, er din egen konto. Hvis pengene ikke står på din konto, skal du ikke udlevere varen.

Stol ikke på købers bevis fra netbank eller andre betalingstjenester. Du kan risikere at få fremsendt en forfalsket vellignende PayPal-kvittering, sms fra din bank eller et forfalsket kontoudtog.

Hvis du anvender MobilePay, så sørg for, at oplysningerne i MobilePay stemmer overens med den, du handler med, og send en anmodning til køber, så du er sikker på, at pengene kommer fra samme person, som du har haft dialogen med.

Acceptér aldrig at foretage betaling via en tredjepart (f.eks. spilsider mv.). KILDE: Politi.dk

»Jeg anmeldte hende ikke, fordi det ikke var besværet værd for 200 kroner,« siger Stine Buur Hvistendahl.

Hun blev også snydt af Louise i november og er overbevist om, at hun ikke er alene om at opgive en anmeldelse på grund af beløbets størrelse. Politiet kan derfor heller ikke være sikre på, hvor mange personer der er blevet snydt. Selv Louise er usikker på, hvor mange det faktisk er.

Har du idé om, hvor mange du har snydt på internettet?

»Nej. Det ved jeg ikke,« siger hun.

Er det mere end 100?

»Måske.«

Nu har jeg talt med adskillige personer, der har mistet penge efter at have handlet med dig. Har du noget, du gerne vil sige til dem?

»Jeg vil gerne sige undskyld.«

Trods dårlig samvitighed kan Louise ikke love, at hun ikke snyder nogen igen. Det forklarede Louise senere samme dag, hvor hun gik med til at mødes ansigt til ansigt.

Her fortalte hun også, hvad der skal til for, at hun kan stoppe med at svindle. Det kan du læse mere om på bt.dk søndag klokken 19.30.