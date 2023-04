Lyt til artiklen

Natten til søndag mistede en 34-årig mand livet, mens politiet var til stede.

B.T. erfarer, at manden var et såkaldt prøvemedlem af rockerklubben Hells Angels, da han afgik ved døden.

Ifølge B.T.s oplysninger blev den 34-årige udsat for grov vold, inden politiet søndag ankom til adressen.

Klokken 2.29 fik Københavns Politi en anmeldelse om uro fra Christmas Møllers Plads på Amagerbrogade i København.

»Jeg kan ikke fortælle ret meget. Vi arbejder på stedet, og der er foregået noget mistænkeligt,« sagde vagtchef hos Københavns Politi Henrik Brix til B.T. søndag.

Fordi manden døde, mens politiet var til stede, skal Den Uafhængige Politiklagemyndighed nu efterforske sagen.

'Det er standardprocedure, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker sagen, når en person dør, mens politiet er til stede, og det er også tilfældet i denne sag,' oplyser Københavns Politi på Twitter.

Københavns Politi kan for nuværende ikke fortælle mere om, hvad der er sket i forbindelse med mandens død.

'DUP (Den Uafhængige Politiklagemyndighed, red.) skal have mulighed for at skabe klarhed over, hvad der er sket i situationen uden påvirkning eller indblanding,' skriver Københavns Politi på Twitter.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

