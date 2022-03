På kort tid har et stort rengøringsfirma i Brøndby skabt sig en millionforretning hos staten.

Selskabet Rengoering.com har vundet den ene store kontrakt efter den anden og gør rent hos alt fra domstole til ministerier. Men noget råddent gemmer sig under overfladen.

I flere tilfælde har firmaet anvendt ulovlig arbejdskraft og stået bag sikkerhedsbrud i staten.

Selskabets rengøringspersonale har haft adgang til statens kontorer uden på forhånd at være sikkerhedsgodkendt til det.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af aktindsigter og samtaler med flere personer med indgående kendskab til selskabet.

Af en aktindsigt fra Justitsministeriet fremgår det blandt andet, at der har været »manglende sikkerhedsgodkendelse af ansatte«.

Det fremgår af andre dokumenter om Rengoering.com, at der blandt andet har været et sikkerhedsbrud hos Udlændingestyrelsen.

Rengoering.com er en af de største leverandører af rengøring til det offentlige. De gør blandt andet rent hos Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Østre Landsret.

Og det bekymrer flere af B.T.s kilder, som ved, hvordan det familieejede rengøringsselskab har brudt loven.

»De kører ikke tingene efter bogen,« siger en af kilderne til B.T.

Personen nævner for eksempel, at en kvinde var ansat i Rengoering.com, men at hendes mand også gjorde rent for selskabet ved at bruge hendes adgangskort og lønnummer. Arbejdspladsen var Christiansborg og i et andet lignende tilfælde en domstol på Sjælland.

I adskillige tilfælde arbejdede rengøringsassistenter på papiret langt flere timer, end det er muligt og lovligt.

»Det kan ikke fysisk lade sig gøre, at én person arbejder så mange timer,« siger en anden kilde til B.T.

Ved du noget om sagen? Eller har du kendskab til lignende sager? Kontakt journalist Mathias Tuxen på matu@bt.dk.

Sideløbende har sagen fået statens embedsværk til at gå i alarmberedskab.

Samtidig har Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler undersøgt omfanget af problemet.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at Rengoering.com lige nu også er under politiefterforskning.

I den forbindelse er ti personer foreløbig blevet anholdt, oplyser politiet. Det er sket i forbindelse med en omfattende aktion på de steder, hvor selskabets rengøringspersonale arbejder. Her fik en mand en straksdom på 20 dages fængsel og udvisning med indrejseforbud i fire år for ulovligt arbejde.

Økonomistyrelsen, som er ansvarlig for den store rengøringsaftale, blev samme dag informeret om aktionen.

Dagen efter blev millionkontrakten med Rengoering.com revet over med »øjeblikkelig virkning«, oplyser Økonomistyrelsen.

Rengøringsfirmaet har misligholdt aftalen væsentligt, lyder det fra styrelsen i en kommentar til B.T.

»Økonomistyrelsen arbejder lige nu på også at bringe de underliggende leveringsaftaler med Rengoering.com til ophør.«

»Økonomistyrelsen bistår desuden de enkelte institutioner med at finde en god og hurtig løsning i overgangsperioden til en ny leverandør.«

Ejeren af Rengoering.com, Qasem Ashraf, ønsker ikke at kommentere politisagen, så længe efterforskningen kører, siger han til B.T.

Qasem Ashraf kan dog oplyse, at han er bekendt med Økonomistyrelsens ønske om at afbryde alle aftalerne med Rengoering.com.

Der er dog »bestemt ikke enighed« om, hvorvidt rengøringsselskabet har misligholdt aftalen og arbejdsklausulen.