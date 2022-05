Politiets specialenhed for udlændingekontrol stod i februar bag en omfattende aktion mod statens styrelser og ministerier.

På adresser rundt om i København mødte betjente op for at kontrollere rengøringspersonalet, som går rundt på statens kontorer.

Den dag anholdte politiet blandt andet en person for ulovligt arbejde hos Social- og Ældreministeriet.

Seks andre blev også anholdt hos forskellige styrelser og statslige institutioner rundt om i byen, hvor selskabet Rengoering.com gør rent.

Heriblandt Uddannelse- og Forskningsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen.

Nu kan B.T. ud fra en aktindsigt hos Økonomistyrelsen afdække hele omfanget og detaljerne i politiets aktion på statens adresser 22. februar 2022.

I alt blev 66 personer kontrolleret ved 19 styrelser og ministerier. Syv personer blev anholdt for ulovligt arbejde.

I forbindelse med politiets efterforskning af Rengoering.com er i alt ti personer blevet anholdt, oplyser Københavns Politi.

Det har fået Økonomistyrelsen til at rive aftalen med Rengoering.com over, der indtil for nylig gjorde rent hos flere styrelser og ministerier i staten.

Domstolsstyrelsen har dog valgt ikke at ophæve kontrakten med rengøringsselskabet.

Sagerne har fået finansordfører Troels Lund Poulsen (V) og beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V) til at indkalde finansministeren i samråd torsdag.

Under politiaktionen i februar blev en pakistansk statsborger bosat i Malmø blandt andet anholdt klokken 19.32 ved Landbrugsstyrelsen i København.

Af aktindsigt i dombogen fremgår det, at den 42-årige mand den aften gjorde ulovligt rent i en af statens styrelser, som Rengoering.com leverede rengøringsydelser til.

I retten forklarede han, at han ingen kontrakt havde og var blevet ansat til et vikarjob af en person i Malmø, som gav ham instruktionerne og betalte ham lønnen.

Den anholdte brugte en andens id-kort og blev i marts dømt skyldig for personelfalsk og for at arbejde samt opholde sig i Danmark uden tilladelse.

Manden blev idømt ti dages fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.

B.T. har ud fra aktindsigt i dombøger tidligere beskrevet to andre anholdelser i sagen.

I den ene blev en 23-årig udlænding med indrejseforbud taget for ulovligt arbejde hos Ankestyrelsen og en anden hos Københavns Professionshøjskole.

Ejeren af Rengoering.com, Qasem Ashraf, oplyser til B.T., at man ikke har noget samarbejde med et svensk vikarbureau.

I forbindelser med tidligere artikler om anholdelserne har han også kommenteret følgende:

»Vi har ingen interesse i at have ansat folk, der begår ulovligheder.«

Qasem Ashraf mener også, at det er beklageligt, at Rengoering.com ikke har fået mulighed for at udtale sig til samrådet med Finansministeren torsdag.