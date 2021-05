Den fjerde og dermed sidste formodede gerningsmand i sagen om et brutalt overfald på en 20-årig mand i Horsens er nu anholdt.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Den 24-årige er den sidste af de fire formodede gerningsmænd, som politiet mistænker for at have begået grov vold mod en 20-årig mand i Horsens tirsdag den 11. maj. De tre øvrige er blevet anholdt og sigtet i sagen og er nu varetægtsfængslede,« skriver de og tilføjer:

»Sigtelserne mod den 24-årige omhandler frihedsberøvelse og grov vold begået mod den 20-årige mand. Den 20-årige mand, der blev udsat for grov vold, blev tirsdag den 11. maj placeret i varerummet på den BMW, som kort efter forulykkede på Nørretorv i Horsens, efter at han havde været udsat for grov vold.«

Jeg og hele familien er i sorg Mor til den 20-årige mand

Den 20-årige mand fik hjertestop i forbindelse med overfaldet, og han blev siden erklæret klinisk død på Skejby Sygehus.

Anholdelsen af den 24-årige mand sker efter en weekend, hvor privatpersoner på Facebook udlovede en dusør på 60.000 kroner til den eller de personer, som kunne fange ham. Det fik Sydøstjyllands Politi til at reagere og advare mod, at man begik selvtægt.

Til B.T. udtalte vagtchef hos Sydøstjyllands Politi John Skjødt:

»Vi er bekendte med opslaget, og vi henstiller til, at man lader politiet ordne de her sager, og man ikke lader gadens parlament dømme nogen. Vi tager stor afstand fra disse opslag,« siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi John Skjødt, inden han tilføjer:

»Vi har stadig en mand på fri fod, og vi efterforsker stadig sagen. Tingene skal foregå på den rigtige måde.«

Mor til 20-årig: Vi er i dyb sorg

Den 20-årige mand blev overfaldet i Horsens tirsdag eftermiddag. Ifølge politiet blev han tildelt flere slag i ansigtet, blev oversprøjtet med peberspray samt udsat for anden vold. Volden var så voldsom, at manden fik livstruende blødninger i hjernen og mistede bevidstheden.

Til sidst kastede overfaldsmændene ham ind i bagagerummet i en sort BMW, hvorefter de kørte fra stedet. De nåede imidlertid ikke langt, før de forulykkede på Nørretorv i Horsens. Her fik den 20-årige ifølge specialanklager Anna Holm Christensen hjertestop.

Siden har han været indlagt på Skejby Sygehus, hvor han er blevet erklæret klinisk død.

»Jeg og hele familien er i sorg. Han er en ener, der som ingen anden formår at sprede lys og glæde omkring sig,« udtalte hans mor for nylig til B.T.

»Alle mine seks børn plus nogle ekstra er hos mig her på Skejby Sygehus og udsender en ophøjet kærlig ro. Mine venner og familie kommer og går med friske arme, som vi kan græde ud i, og vi prøver så vidt muligt at gå i samme lokale væk fra ham, når vi bryder sammen. Det sker flere gange i døgnet,« lød det videre.