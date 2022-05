Først råbte den ene mand efter ofret i Rema 1000 på Frederiks Allé i Aarhus.

»Vi smadrer dig.«

Få minutter senere gjorde han alvor af sin trussel, da han med tre andre unge mænd angreb deres offer på brutal vis foran supermarkedet i det centrale Aarhus.

I alt er fire unge mænd med anden etnisk herkomst end dansk tiltalt for at have angrebet et mandligt offer på brutal vis en onsdag aften i januar i år. Det viser sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ude foran butikken angreb de i fællesskab deres offer, der blev overdynget med slag og spark i ansigtet og på armen. Ifølge anklagemyndigheden kastede de også en cykel, en skraldespand og flere poser med sprinklervæske mod ofret.

Til sidst holdt de deres offer nede mod jorden med et halsgreb, der fik ham til at miste bevidstheden kortvarigt. Halsgrebet gav ham flere skader, blandt andet brud på kæbebenet, kan man læse i anklageskriftet.

Mændenes overtrædelser af straffeloven stoppede dog ikke her.

Efter overfaldet kørte de fra stedet af den lille sidegade Absalonsgade mod ensretningen, inden bilen fortsatte ud i et kryds på Frederiks Allé, hvor de ikke overholdt deres vigepligt. Det betød, at en anden bilist måtte foretage en katastrofe opbremsning for at undgå en ulykke.

Den ene af de fire mænd er tiltalt for at have ført bilen, og han risikerer en betinget frakendelse af sit kørekort.

Derudover er en af de fire tiltalt efter straffelovens paragraf 247 stk 1, da han tidligere er dømt for lignende kriminalitet. Det betyder, at hans straf kan forhøjes med op til 50 procent, hvis han bliver dømt.

Der forventes at falde dom i sagen i begyndelsen af juni. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.