Det var et makabert syn, der mødte politiet, da de søndag eftermiddag kom ud til en gård i Helnæs. Her fandt de en mand og en kvinde, der var blevet stukket ihjel på brutal vis.

»De var dræbt med mange knivstik, og det ser ret voldsomt ud,« siger Jørgen Andersen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, til B.T.

I første omgang fik politiet meldinger om, at der løb ’en sindsforvirret’ person rundt i området.

»Vi finder så manden, og så får vi nogle oplysninger, der gør, at vi kører ned og finder to mennesker, der er stukket ihjel inde på gårdspladsen,« siger Jørgen Andersen.

En mand og kvinde er søndag fundet dræbt på Helnæs. Politiet har anholdt en mand, der opholdt sig i nærheden. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere En mand og kvinde er søndag fundet dræbt på Helnæs. Politiet har anholdt en mand, der opholdt sig i nærheden. Foto: Sonny Munk Carlsen

Han forklarer, at meget tyder på, at drabsmanden kendte sit kvindelige offer særdeles godt.

»De indledende undersøgelser tyder på, at han er logerende hos kvinden dernede,« siger Jørgen Andersen og fortsætter:

»Den dræbte mand er en, der er kommet der. Det ser ud som om, at han er kommet for at levere noget brænde.«

Den dræbte kvinde er over 70, mens manden vurderes til at være omkring 50.

En mand og kvinde er søndag fundet dræbt på Helnæs. Politiet har anholdt en mand, der opholdt sig i nærheden. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere En mand og kvinde er søndag fundet dræbt på Helnæs. Politiet har anholdt en mand, der opholdt sig i nærheden. Foto: Sonny Munk Carlsen

Politiet har endnu ikke noget bud på et motiv til det brutale drab.

»Manden er nu anholdt, og der foregår noget personundersøgelse.«

Politiet har arbejdet på gerningsstedet siden søndag klokken 15, hvor de blev kaldt ud til gerningsstedet.

Sent søndag aften oplyser videpolitiinspektør Jørgen Andersen, at de to dræbte er ved at blive kørt væk fra stedet.

Opdateres...