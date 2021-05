»Jeg er angst hele tiden. Jeg bliver ved med at prøve at rive ham til mig og skriger så voldsomt. Jeg er magtesløs og bange for, han dør.«

Paloma Alves får akkurat fremstammet ordene, inden stemmen knækker, og gråden tager over.

Den 33-årige kvinde, der kommer fra Brasilien, har ikke svært ved at sætte ord på den helt igennem forfærdelige oplevelse, hun havde, da hun tirsdag middag i den forgangne uge kom gående på Nørrebro i København.

Med sig havde hun sin hund Lucky.

Den kommer blæsende med det ene formål at slå den ihjel Lise Lotte Christensen, Dansk Kennel Klub

»Det er min fødselsdag, og jeg kommer gående stille og roligt ad Ægirsgade. Da jeg vil krydse vejen, kan jeg pludselig se en hund komme løbende. Den kommer i fuld fart, men jeg oplever det hele i slowmotion,« siger Paloma Alves, som kom til Danmark, da hun var otte år.

Alligevel når Paloma Alves næsten ikke at reagere, før den fremmede hund med voldsom kraft har sat sine skarpe tænder i Lucky.

Hun ænser end ikke, at hun som konsekvens af det pludselige overfald vælter ned over både sin egen hund og overfaldshunden. Ej heller, at den fremmede hund på få sekunder får så godt fat i Lucky, at hun i ren desperation får revet selen af Lucky.

»Jeg bliver ved med at prøve at hive Lucky til mig, mens jeg skriger voldsomt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre for at få den til at slippe. Så kommer der flere til, men jeg kan ikke se en skid, fordi det er så kaotisk.«

Paloma og hunden Lucky. Vis mere Paloma og hunden Lucky.

En sodavand redder Lucky

Gode råd er som bekendt dyre, men alligevel kommer Paloma Alves midt i tumulten i tanke om en artikel, hun engang har læst.

Her stod der, at hvis en hund havde bidt sig fast, skulle man gå om bag den og løfte den op i bagbenene.

Men lige lidt hjalp det. Den fremmede hunds tandsæt var boret ind i bagdelen på lille Lucky, som skreg af smerte.

»Vi kæmper videre, og pludselig kommer ejeren og kaster en rystet Coca-Cola i hovedet på den, og det hjælper i første omgang ikke noget, men lidt efter kommer endnu en og kaster sodavand på den, og så slipper den.«

Gadehund fra Portugal Hunden, der overfaldt Lucky, var købt gennem organisationen New Hope Denmark, som er en nonprofitorganisation, der hjælper hunde fra Portugal med at finde et trygt hjem i Danmark. New Hope Denmark oplyser til B.T., at de er bekendte med episoden på Ægirsgade, og at de har været i kontakt med ejeren af hunden. Organisationen ville efter planen have hentet hunden mandag til »revurdering og faglig pleje«, men ejeren har oplyst, at hunden nu er aflivet. New Hope Denmark afventer nu en dødsattest og tilføjer, at de har strenge krav til, hvordan deres købere håndterer de portugisiske hunde. Det kræves blandt andet, at de holdes i særlige seler, ligesom hundene skal have absolut ro i mindst tre måneder efter købet. New Hope Denmark vil nu vurdere, om de gældende krav er blevet overholdt i dette tilfælde.

Med hjælp fra de mange mennesker, der undervejs stødte til, bliver Paloma Alves placeret på en nærliggende bænk sammen med Lucky.

Selv var hun så rystet over episoden, at hun hyperventilerede, fortæller hun.

»Heldigvis tilbyder nogen, at de kan køre Lucky til skadestuen. Her bliver hun lagt i narkose og får ni sting bagi, mens jeg må til lægevagten og have en stivkrampevaccination,« siger Paloma Alves, inden hun tilføjer:

»Og Lucky er stadig påvirket af det. Han tør ikke gå udenfor, så nu sparer jeg op til en adfærdsbehandler.«

Luckys bagdel efter overfaldet. Vis mere Luckys bagdel efter overfaldet.

Ikke første gang

Det er imidlertid ikke første gang, at hunden, der overfaldt Lucky, har været aggressiv.

20-årige Cirkeline, som ligeledes bor på Nørrebro med sin hund Kandy, har også stiftet bekendtskab med hunden. Hele tre gange er hendes hund blevet enten bidt eller overfaldet af den pågældende hund.

»Kandy er lige så stor som den, så hun giver igen. Så derfor har det aldrig været så voldsomt, at vi skulle på hospitalet. Men Kandy har da været skræmt, og den ene gang havde hun tydeligt ondt i poten.«

Cirkeline er overbevist om, at det let kunne være gået værre for sig, hvis hun ikke havde reageret hurtigt de gange, hendes hund har været i klammeri med Luckys overfaldshund.

Hunden Lucky inden det voldsomme overfald. Vis mere Hunden Lucky inden det voldsomme overfald.

»Men man skal huske på, at det aldrig er hundens skyld, men ejerens. Det er et generelt problem, at ejere ikke har styr på deres hunde, og der er da hundeparker i København, som man bevidst undgår, fordi der er et lidt hårdere hundeklientel,« siger Cirkeline, som ikke ønsker at stå frem med sit fulde navn.

B.T. har vist videoen af overfaldet til adfærdskonsulent hos Dansk Kennel Klub Lise Lotte Christensen, og hun er overbevist om, at den fremmede hund havde én ting for øje: at dræbe Lucky.

»Det er en fuldstændig sagesløs hund, og der er ingen provokation fra dens side. Ingen optræk. Men den anden hund har den locked on target, da den kommer blæsende med det ene formål at slå den ihjel,« siger hun.

B.T. har været i kontakt med ejeren af overfaldshunden. Vedkommende er ked af episoden, men ønsker ikke at medvirke i artiklen.