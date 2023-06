En tæt knyttet gruppe bandefolk, der inkluderer centrale medlemmer af den nu nedlagte NNV-bande, stod bag et voldsomt drab i en frisørbutik i begyndelsen af december 2021.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, at i alt fem mænd ifølge politiet er indblandet i drabet – hvor to mænd nu er blevet tiltalt. De tre andre får deres sag behandlet særskilt, lyder det.

I hvert fald den ene af de to tiltalte nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer, Louise Traberg Schmidt.

Ved episoden, der udspandt sig 3. december i en frisørbutik i Rødovre, blev en 17-årig bulgarer dræbt, mens en 15-årig dreng blev lettere såret.

Den 17-årige var ansat i butikken, mens den 15-årige var kunde.

En tredje blev ligeledes såret, da to maskerede gerningsmænd trængte ind i butikken og affyrede en serie skud.

Skyderiet i frisøren vurderes at være hævn for et skuddrab på Nørrebro dagen før ved 16.30-tiden, hvor et 27-årigt NNV-medlem blev ramt af flere skud.

Den sag er for nylig afsluttet ved Københavns Byret. Her blev to af de tiltalte idømt livstid, mens tre fik andre straffe.

Skyderiet antændte en blodig bandekonflikt, der udspillede sig i løbet af december 2021 og januar 2022.

Dagen efter drabet ved Kaffehuset troppede de maskerede gerningsmænd op i frisørbutikken i Rødovre.

I anklageskriftet beskrives det, hvordan den ene af de to, der nu er tiltalt, ankom til Danmark ved 19-tiden aftenen før.

I nogenlunde samme tidsrum og et par timer frem forberedte den anden tiltalte sammen med en tredje unavngiven medgerningsmand attentatet ved blandt andet at indkøbe fire regnjakker, fire par sko, to huer og tre halsedisser i Føtex-butikker i henholdsvis Herlev og på Lyngbyvej.

Næste morgen mødtes man på en adresse i Københavns Nordvest-kvarter, og omkring klokken 10.45 kørte de to tiltalte sammen med yderligere medgerningsmænd i bil til frisørbutikken.

Her affyrede man på klos hold mindst 12 skud, hvoraf den 17-årige blev ramt af ni skud. Han døde øjeblikket efter, lyder det i anklageskriftet.

B.T. har allerede beskrevet, at en af de andre sigtede i sagen er et ledende medlem af den tidligere bande NNV. Han sidder lige nu fængslet i det sydlige Europa for grov kriminalitet.

Lyt til B.T.s podcast om kriminalitet og blå blink her: