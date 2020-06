'V for sejr'.

Sådan lyder teksten til et billede på Facebook-profilen hos en af de brødre, der er sigtet for på brutal vis at tage livet af en 28-årig mand på Bornholm natten til tirsdag.

Her blev ofret ifølge sigtelsen slået med en granrafte og med flasker, ligesom han skulle være blevet sparket og stukket med kniv.

Derudover skulle en af de sigtede også have sat et knæ på halsen af den nu afdøde mand.

Det skriver Bornholms Tidende.

'V for sejr' er kendt som Rasmus Paludans klassiske kampråb, og på billedet står den sigtede og former et V med sin pege- og langefinger, som den nu fængselsdømte partileder også ynder at gøre.

På den samme Facebook-profil består coverbilledet af en sort baggrund med ordene foran sig:

'White Lives Matter'.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv på sebj@bt.dk.

Disse to billeder – sammen med den detalje, at der blev sat et knæ på ofrets hals – har resulteret i, at mange personer på de sociale medier har lavet den kobling, at drabet er racistisk motiveret.

Nu går Bornholms Politi dog ud og oplyser, at intet peger i den retning.

»Vi efterforsker bredt, og vi efterforsker også den vinkel. Men jeg kan sige, at der ikke er noget, der peger i den retning,« siger Henrik Skov, der er efterforskningsleder ved Bornholms Politi.

Efterforskningslederen havde ikke yderligere kommentarer til B.T.

Det var tirsdag morgen, at den 28-årige mand fra Sjælland blev fundet død ved en bålplads i Nordskoven tæt på Rønne.

Tirsdag eftermiddag kunne politiet så anholde de to mænd på 23 og 25 år, og senere blev de varetægtsfængslet i fire uger.

Inden dørene blev lukket for offentligheden, nægtede den yngste sig skyldig i drab. Han kunne dog erkende vold med døden til følge, skriver TV 2 Bornholm, som også var til stede ved grundlovsforhøret.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan den ældste stiller sig til sigtelsen, eller om de to mænd kærede kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Shelterpladsen ligger i Nordskoven vest for rastepladserne på Haslevej ved Sandegård.