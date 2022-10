Lyt til artiklen

12. september blev en 24-årig butiksbestyrer skudt i vandpibebutikken True Passion på Frederikssundsvej 25.

12 dage senere anholdt Københavns Politi en 20-årig mand, der blev sigtet for drabet. Han blev varetægtfængslet i 24 dage.

I dag udløber den sigtedes varetægtsfængsling.

Københavns Byret oplyser til B.T., at den 20-årige har valgt frivilligt at få forlænget sin varetægtsfængsling.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Dermed bliver der ikke afholdt et retsmøde tirsdag, som ellers var planen.

»Jeg har ingen kommentarer til sagen«, siger Gitte Juul Jensen, der er forsvarsadvokat for manden, men hun fortæller, at de har valgt en frivillig forlængelse af varetægtsfængslingen.

Den 20-årige er sigtet for at have skudt den 24-årige butiksbestyrer med tre skud i overkroppen.

Han nægter sig skyldig.

Den store vandpibebutik ligger i Københavns nordvestkvarter i et meget tæt befolket område. Mange beboere i området kom ofte i butikken, da stedet fungerede som et pakke opsamlingssted.

Ifølge sigtelsen affyrede den 20-årige i alt seks skud, da han gik ind i butikken klokken 20.45.

Herefter stak den formodede gerningsmand af på elcykel.

Offeret døde kort tid efter af de voldsomme kvæstelser.

Den 20-årige mand er beskyttet af et navneforbud, hvilket afskærer pressen for at komme nærmere ind på den sigtedes identitet.

Til grundlovsforhøret, hvor den sigtede først blev fængslet, blev dørene lukket på anmodning fra anklagemyndigheden.

Det skete af hensyn til efterforskningen og betyder, at mulige beviser og teorier fra politiets side ikke kommer frem før senere i forløbet.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor længe den nye varetægtsfængsling vil vare.