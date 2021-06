Beboere ved Sennepshaven i Herlev vest for København blev på en varm sommerdag vidner til en brutal nedskydning af to unge mænd.

I byretten blev fem svenske mænd med relation til banden Dødspatruljen i Sverige idømt historisk lange fængselsstraffe, men to af dem ændrede pludselig forklaring, da de mandag igen skulle forsvare sig i ankesagen ved Østre Landsret.

Uden for retten stod tungt bevæbnede betjente vagt, og inde i retssalen ankom de fem tiltalte iført transportbælte, som deres hænder var spændt fast til.

De var iklædt dyrt modetøj, den ene med Gucci-kasket, en anden i en Hugo Boss-sweatshirt.

Jeg skød alle de skud, jeg havde tilbage i magasinet, mod ham Abraham Abdul Kader, tiltalt i drabssag

To af svenskerne har syrisk baggrund, mens de tre andre har rødder i Somalia.

På tilhørerpladserne dukkede tre herboende mænd med somalisk udseende op. De forklarede, at de er venner med de tiltalte, men ønskede ikke at uddybe relationen.

Årsagen til de historisk høje straffe i byretten var, at drabene ifølge politiet skete som led i en bandekonflikt. Tre af dem fik livstid, mens de andre to fik 20 års fængsel.

Drabet på de to unge svenske mænd i Herlev skete ifølge politiet som led i en konflikt mellem to bander fra det svensk-somaliske miljø i Stockholm-forstaden Rinkeby.

De to dræbte havde tilknytning til banden Shottaz, mens de fem tiltalte ifølge politiet har tilknytning til banden Dødspatruljen.

Den ene af de to dræbte, som havde tilnavnet 'Frankie', menes at have været en ledende figur i Shottaz.

Tilsvarende menes den ene af de fem tiltalte, Mohamed Abdihahni Ali, som også kaldes 'Makelele', at være leder af grupperingen Dødspatruljen.

23-årige Mohamed Abdigahni Ali, også kendt som Makelele, ændrede mandag forklaring i retten og erkendte medvirken til drab. Foto: Svensk politi Vis mere 23-årige Mohamed Abdigahni Ali, også kendt som Makelele, ændrede mandag forklaring i retten og erkendte medvirken til drab. Foto: Svensk politi

Der har ikke altid været blodig konflikt mellem de to bander.

'Makelele' fra Dødspatruljen var barndomsvenner og voksede op som naboer med 'Frankie' fra Shottaz. Det fremgår af en ny svensk bog 'Tills alla dör, der skildrer konflikten mellem de to bander i Rinkeby.

Men en sommerdag i 2015 ændrede alt sig i forstadsbyen.

En gruppe unge småkriminelle stod bag et vellykket røveri mod et vekselbureau og fik et udbytte på omkring to millioner kroner. Andre af Rinkebys småkriminelle følte sig forbigået og var sure over, at de ikke var inviteret med.

De to parter mødtes i en kolonihave, hvor en af deltagerne fra røveriet blev skudt gentagne gange i ryggen. To dage senere kom hævnen, og en ung mand blev skuddræbt på en tankstation.



Herfra eskalerede det, og gamle venner fra Rinkeby blev delt i to grupper. Det har udviklet sig til en dødelig konflikt med flere dræbte mellem de to bander.

Frankie og hans ven 'Gucci' var en sommerdag 2019 i Herlev for at mødes med en dansk musiker, men det var et baghold, fremgår det af bogen.

En video viser likvideringen af de to unge mænd.

Fem gerningsmænd er iført hættetrøjer. Den ene bevæbnet med en AK47-automatriffel. Han løber hen til det ene offer, der allerede ligger skudsåret på jorden. Så affyrer han 14 skud.

Jeg fortæller sandheden i dag Abraham Abdul Kader, tiltalt i drabssag

Den fældende video – som også kan ses på bt.dk – blev mandag afspillet i retten. Her valgte den 23-årige bandeleder 'Makelele' pludselig at ændre forklaring.

Nu erkendte han at have medvirket til det ene drab. Hans forsvarer forklarede, at han kendte til planerne mod 'Gucci', og at hans opgave var at brænde bilen af efter drabet. Men han var ikke til stede i Sennepshaven, da likvideringen fandt sted, lød det fra advokaten.

Men en anden tiltalt, Abraham Abdul-Kader, havde en endnu større erkendelse. Han er en 19-årig mand med syrisk baggrund, iklædt pink polo og jeans.

Da han som de første af de tiltalte skulle afgive forklaring, erkendte han nu at have ramt begge ofre. Men ifølge ham var det nødværge, fordi han følte sig truet af 'Gucci'.

Derfor tog han fra Sverige til Danmark med en plan. Han ville ramme 'Gucci'.

»Jeg ville skade ham så meget, jeg kunne,« sagde han. Da han så 'Gucci' stige ud af en bil ved Sennepshaven, affyrede han sit våben.

»Jeg skyder bare. Jeg skød alle de skud, jeg havde tilbage i magasinet, mod ham. Og så gik jeg hen mod ham og skød,« forklarede den unge mand, der i byretten benægtede, at han overhovedet var i Danmark på gerningstidspunktet.

Derfor såede anklageren også tvivl om hans nye forklaring og spurgte, hvorfor man skulle stole på ham, og om han var blevet bedt om at ændre forklaring. Det afviste den 19-årige:

»Jeg fortæller sandheden i dag.«

Der er afsat i alt otte retsdage til sagen, der fortsætter 1. juli med forklaringer fra flere af de tiltalte.