Fire mænd slap væk med ure og telefoner i rygsække og papkasser, da de begik røveri mod butik i Fredericia.

To ansatte i en Telia-butik i Fredericia fik fredag eftermiddag en særdeles ubehagelig oplevelse, da fire mænd trængte ind i forretningen.

- Mændene beordrer de ansatte ned at ligge, hvorefter de binder dem, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Lindhardt.

Mens de ansatte lå bundet på gulvet, tog røverne ure og telefoner og stak af med udbyttet i rygsække og papkasser.

- Vi ved ikke, hvordan de er kommet videre fra forretningen, siger vagtchefen.

Da røverne var forsvundet, lykkedes det hurtigt de ansatte i forretningen i Danmarksgade nummer 4 at slippe fri, og klokken 17.28 slog de alarm.

De ansatte var uskadte, men rystede efter røveriet. De har ikke kunnet give et signalement af de fire mænd, ud over, at de var af fremmed herkomst.

- Vi er massivt til stede i området, og Danmarksgade er stadig afspærret, siger Jørn Lindhardt en times tid efter røveriet.

/ritzau/