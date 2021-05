En pige ligger sammenkrøbet på en togperron. Rundt om hende står en håndfuld piger, som skiftevis lader slag og spark hagle ned over hendes krop og hoved.

Til sidst forlader gruppen af piger stedet og lader offeret ligge forslået.

Sådan kan hændelsesforløbet af en voldsom video, som den seneste tid har floreret på de sociale medier, beskrives.

En video, der er efterfulgt af en række andre videosekvenser af voldsomme overfald, hvor en håndfuld piger slår, sparker, skubber og river tilsyneladende forsvarsløse piger, mens der bliver råbt forskellige skældsord og andet i baggrunden.

»Tramp hende. Tramp hende,« lyder det blandt andet i forbindelse med det ene overfald.

Overfaldsvideoerne blev søndag aften delt på en offentlig tilgængelig Instagram-konto med mere end 30.000 følgere med en efterlysning af de voldsparate piger. Siden har profilen slettet de voldsomme videoer igen, efter de angiveligt har været i kontakt med både et offer og nogle af de piger, som skulle stå bag overfaldene.

B.T. har været i kontakt med personerne bag profilen, som fortæller, at den forurettede pige ikke er interesseret i at tale med B.T.

Videoerne nåede imidlertid at ligge så lang tid på profilen, at flere har anmeldt dem til Københavns Politi. Således oplyser politikredsen, at man i løbet af søndag modtog adskillige anmeldelser i sagen.

»Københavns Politi er bekendt med videoer med optagelser af de tilsyneladende samme episoder, der p.t. florerer på sociale medier. Vi er i færd med at efterforske for at finde ud af, hvor, hvornår og i hvilken sammenhæng de forskellige optagelser i de redigerede videoer er lavet.«

Om offeret er den samme på alle videoerne, er uvist, ligesom det også er uvist, om det er de samme piger, som står bag de voldsomme overfald i alle de pågældende videoer.

Det fremgår dog, at i hvert fald to af hændelserne ser ud til at foregå ved Nørrebro Station i København, mens den føromtalte hændelse finder sted på en unavngiven togperron.

Københavns Politi kan heller ikke svare på, hvorvidt der er tale om en specifik gruppering, som står bag de mange overfald. De oplyser dog, at de er bekendt med, at der findes forskellige grupperinger af piger, men at de trods de aktuelle videoer ikke ser nogen »voldsom udvikling« på området.