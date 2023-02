Lyt til artiklen

Lørdag aften har der udspillet sig en brutal voldsepisode på Rørsangervej i Viborg.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi overfor B.T.

»Klokken 18.13 fik vi en anmeldelse om en mand, der er blevet slået med en form for redskab og har pådraget sig flere kraftige slag på kroppen og hovedet,« oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden er bragt på sygehuset og er uden for livsfare.

Gerningsmanden og voldsofferet har en relation, men hvilken er endnu uklar, oplyser politiet. Derfor vurderer politiet ikke for nuværende, at gerningsmanden er til fare for andre.

Og det er ganske heldigt, eftersom gerningsmanden fortsat er på fri fod.

»Han er på fri fod, og vi leder efter ham – men vi har lige nogle ting, vi skal have afprøvet, før vi går offentligt med identiteten,« oplyser vagtchefen.

Midt- og Vestjyllands Politi er færdige på stedet ved Rørsangervej og har nu igangsat en eftersøgning.