En 19-årig mand erkender, at han i februar slog og efterfølgende trampede den jævnaldrende Lauritz Lindboe Wind i hovedet, så han måtte indlægges i bevidstløs tilstand på Rigshospitalets traumecenter.

Det kom frem, da Københavns Byret torsdag tog hul på sagen.

Den 19-årige er sammen med en 18-årig mand tiltalt for at stå bag overfaldet på 19-årige Lauritz Lindboe Wind på Gothersgade i København i februar i år.

Den 18-årige, der er tiltalt for medvirken til det brutale overfald, nægter sig skyldig.

I retten torsdag forklarede den 19-årige, at Lauritz Lindboe Wind kort inden overfaldet skulle have kastet en drink i nakken på ham foran Wall Street Pub på Gothersgade.

»Jeg kom gående ad Gothersgade, da jeg ser Lauritz stå sammen med fem-seks andre gutter. De tjatter til hinanden for sjov, og jeg kommer gående med en fuld drink. Jeg beder dem om at tage hensyn, da en stor gut vælter ind i mig, og så går jeg videre,« forklarede den 19-årige, da han afgav forklaring torsdag.

»Så får jeg en drink i baghovedet. Da jeg vender mig om, kan jeg se, at Lauritz står og kigger. Jeg er stensikker på, det var ham,« forklarede den tiltalte.

Anklagerfuldmægtig Han Lam fremviste torsdag en overvågningsvideo fra stedet. På den kunne man ikke se det optrin med drinken, som den tiltalte omtaler.

Man kan derimod se, at den 18-årige på et tidspunkt henvender sig til Lauritz Lindboe Wind, hvorefter de to sætter retning mod det modsatte fortov.

Da Lauritz Lindboe Wind er trådt ud på vejbanen, går den 19-årige hen bagfra og slår ham i hovedet, så han straks falder til jorden.

Uden for kameraets vinkel bliver Lauritz Lindboe Wind trampet i hovedet én gang af den 19-årige.

Den tiltalte forklarede, at Lauritz Lindboe Wind og hans venner i minutterne op til selve overfaldet flere gange havde kigget truende på ham.

»Jeg bliver nervøs for, at de planlægger at overfalde mig. (...) Pludselig ser jeg ham komme gående inden for rækkevidde, og så slår jeg ham ned. Jeg får handlet alt for impulsivt,« lød det fra den 19-årige.

Den 18-årige medtiltalte, der tidligere er dømt for vold, erkender, at han optræder på overvågningsvideoen, og at han i øvrigt henvender sig til Lauritz Lindboe Wind på et tidspunkt.

Men han afviste alle anklager om, at han skulle have taget del i overfaldet ved at føre ham hen til den 19-årige medtiltalte, som politiet hævder.

Lauritz: Det hele er sløret

Lauritz Lindboe Wind afviste ved torsdagens retsmøde, at han skulle have kastet drinks efter nogen. Han havde muligvis kastet et plastikkrus ud på cykelstien, men understregede, at det var væk fra folk.

»Jeg stod med min ven og røg en cigaret. Der kommer en person (den 18-årige tiltalte, red.) mod mig og siger, at han vil snakke med mig. Jeg går med ham om bag en stenpæl, og så ser jeg, at nogen stikker hovedet frem, som om de vil mig ondt.«

»Så tænker jeg, at jeg skal væk. Men det er lidt sløret, fordi jeg bliver bevidstløs, da jeg bliver slået.«

Han forklarede desuden, at den 18-årige skulle have optrådt aggressivt over for ham kort inden selve overfaldet. Han vidste ikke hvorfor.

Overfaldet kostede ham en løs tand, en brækket næse og et flækket øjenbryn samt hudafskrabninger.

Tiltalt for flere forhold

Foruden overfaldet på Lauritz Lindboe Wind er de to tiltalt for en række andre forhold. Den 19-årige for at have været i besiddelse af et knojern, hvilket han erkender.

Den 18-årige for at have stukket en anden mand med en kniv på Rådhuspladsen med en kniv. Knivoverfaldet blev filmet af et overvågningskamera, der torsdag blev afspillet i retten.

Men den 18-årige tiltalte huskede ikke umiddelbart episoden og afviste kategorisk, at han skulle have stukket nogen med en kniv.

Hertil er han tiltalt for en række forhold, der vedrører trusler og euroforiserende stoffer.

Begge tiltalte, der efter eget udsagn kender hinanden perifert, er beskyttet af navneforbud.