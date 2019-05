En voldsom video optaget fra en nærliggende altan bliver et afgørende bevis sagen mod et LTF-medlem tiltalt for drabsforøg på den 24-årige Ari Hussein.

Det kom frem, da Retten på Frederiksberg tog hul på nævningesagen mod den 28-årige mand torsdag.

Allerede ved forelæggelsen af sagen viste anklager Maja Schiøtz en video for de otte nævninge, retsformanden og de fremmødte tilhørere, der blev optaget af et vidne fra en altan i nærheden.

På videoen, der bar præg af, at den var optaget på lang afstand, kunne man se den forurettede ligge på ryggen på asfalten i krydset ved Frederikssundsvej og Novembervej i Brønshøj, mens slagene haglede ned over ham.

Ifølge politiet blev slagene afgivet med en stump genstand, der formentlig har været en pistol. Slagene var rettet mod både Ari Husseins krop og hans hoved.

Mens videoen blev afspillet i retten torsdag, brød to kvinder, der havde en relation til Ari Hussein, sammen.

»Han kunne have været her i dag,« lød det fra en af kvinderne.

Videoen blev ifølge anklager Maja Schiøtz optaget efter, at den tiltalte skulle have affyret fire-seks skud mod Ari Hussein, som kort forinden var blevet sat af hos sin kæreste ved Frederikssundsvej i Brønshøj.

Ingen af skuddene ramte Ari Hussein, der ifølge et vidne løb i zigzag for ikke at blive ramt.

Den 24-årige Ari Hussein blev fundet skuddræbt i Valbyparken i marts sidste år. En uge forinden blev han forsøgt dræbt af en 28-årig mand på Frederiksundsvej i Brønshøj. Baggrunden for overfaldet var ifølge politiet, at han ville melde sig ud af bandegrupperingen LTF. B.T. har fået familiens tilladelse til at bruge billedet. Foto: Privatfoto Vis mere Den 24-årige Ari Hussein blev fundet skuddræbt i Valbyparken i marts sidste år. En uge forinden blev han forsøgt dræbt af en 28-årig mand på Frederiksundsvej i Brønshøj. Baggrunden for overfaldet var ifølge politiet, at han ville melde sig ud af bandegrupperingen LTF. B.T. har fået familiens tilladelse til at bruge billedet. Foto: Privatfoto

Det gjorde de mange slag imidlertid

Det lykkedes Ari Hussein at slippe væk og sætte sig ind i sin vens bil, hvorefter han blev kørt på hospitalet. Her konstaterede man ifølge anklager Maja Schiøtz, at Ari Hussein havde en flænge i hovedbunden samt flere flækkede tænder.

Overfaldet var angiveligt affødt af, at Ari Hussein ikke længere ønskede at være medlem af LTF, og overfaldet blev ifølge politiet planlagt af den 28-årige sammen med en eller flere ukendte gerningsmænd.

Det er ikke lykkedes politiet at identificere nogen af dem.

Ari Hussein ønskede ikke at tale med politiet den pågældende aften, og han nåede aldrig at afgive forklaring.

Præcis syv dage efter blev han fundet af en hundelufter skuddræbt i Valbyparken. Den sag er endnu uopklaret.

»Jeg lå og sov«

Den tiltalte nægter sig skyldig og forklarede torsdag, at han lå og sov på det tidspunkt, hvor overfaldet fandt sted.

»Jeg vil gå ud fra, at jeg lå og sov. Jeg kan ikke huske, hvor jeg præcis sov den dag, men det har nok været på Nørrebro,« lød det fra den tiltalte, da anklager Maja Schiøtz spurgte, hvad han lavede den pågældende nat.

Han afviste desuden, at det skulle være ham på videooptagelser fra overvågningskameraer tæt på gerningsstedet den pågældende nat. Han erkendte dog, at han på daværende tidspunkt var medlem af LTF, men ønskede ikke at kommentere, hvorvidt han er medlem i dag.

Han forklarede videre, at han kendte Ari Hussein godt. De havde mødt hinanden i fængslet.

»Vi var gode kammerater,« lød det fra den tiltalte, der samtidig hævdede, at han havde talt med Ari Hussein dagen efter overfaldet, hvor han viste sine skader frem for den tiltalte.

»Han viste mig sine tænder og sit hoved, og så fortalte han mig, hvordan han var blevet overfaldet.«

Et overfald, som den tiltalte efter eget udsagn havde hørt om fra andre.

Den tiltalte, der torsdag var iklædt en mørkeblå trøje, bukser og sko, har på sin højre hånd en LTF-tatovering, som ligner den, der ifølge anklager Maja Schiøtz kan ses på den person, som overvågningskameraerne i nærheden af gerningsstedet har filmet den pågældende aften.

Kunne sagtens melde sig ud

Den tiltalte afviste ligeledes, at han skulle have hørt noget om, at Ari Hussein dengang havde et ønske om at melde sig ud af Loyal To Familia.

»Men ved du, hvordan sådan noget bliver modtaget i LTF, hvis man vil melde sig ud,« lød det efterfølgende fra Maja Schiøtz.

»Det er der ikke noget galt i,« svarede den tiltalte og afviste dermed også, at der skulle være tale om intern afstraffelse, hvis man ønsker at forlade banden.

Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden 7. juni 2018, hvor han blev anholdt i Fredericia.

Skulle han blive kendt skyldig, står han til en lang fængselsstraf. .

Manden er tidligere straffet for grov personfarlig kriminalitet i forbindelse med opgør i bandemiljøet, ligesom han er tiltalt efter en paragraf i straffeloven, der kan forhøje straffen med indtil det halve, hvis der er blevet anvendt skydevåben på offentligt tilgængeligt sted.

Der ventes at falde dom i sagen sidst i juni.