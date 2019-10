Den 24. oktober sidste år blev en grufuld dag for mange personer på grund af en enkelt handling.

'Hej. Jeg har lige myrdet min veninde. Jeg stak hende i halsen.'

Det var ordene fra en 65-årig mand fra Frederikshavn til alarmcentralen den eftermiddag, og det var desværre ikke en løgn.

Mandag var den 65-årige mand i retten i Hjørring for at genfortælle sin oplevelse af, hvad der skete den dag og op til, siden han dræbte sin 70-årige veninde.

Og her hævdede han, at det hele skete i en tåge af voldsom kærestesorg, skriver Nordjyske.

Optakten til tragedien startede fem dage inden, at den 70-årige kvinde mistede livet, fortæller den 65-årige mand.

De to var blevet forelskede efter længere tids venskab.

Men fredag den 19. oktober begyndte det at gå i den forkerte retning. Den 65-årige mand havde planlagt at invitere kvinden ud at spise.

Men hun havde en opgave i den lokale menighed, som hun havde en stor tilknytning til. Det var dog ikke noget, den 65-årige mand blev glad for.

Efter at have besøgt menigheden én gang for at se, om hun var blevet færdig, gik han skuffet og sur hjem med en flaske vin.

Her besluttede han at gå ind på menighedens Facebook-gruppe for at skrive, at han var i et forhold med den 70-årige kvinde.

Indtil da havde det været en hemmelighed, men nu kunne han ikke holde sine følelser tilbage og skrev også til en af den afdødes døtre.

Men det stoppede ikke der. Efterfølgende gik han ud for at finde den 70-årige kvinde, men et besøg hos en af hendes døtre endte i tumult med en svigersøn.

Den 65-årige mand mener, at det var ham, der blev overfaldet, men det var alligevel ham, som blev anholdt og overnattede i detentionen.

Han mødte kvinden dagen efter, hvor han blev løsladt, men efter det gik han rundt tre dage i ‘tåger’ forklarede den 65-årige i retten.

Det var nogle dage, hvor han overvejede at tage sit eget liv, men da han stod med kniven i hånden, kunne han ikke gennemføre selvmordet.

Om onsdagen den 24. oktober løb han ind i den 70-årige kvinde, da han tog i Føtex for at købe bananer, og det var her, at det hele eksploderede.

Efter at have sagt ‘hej’ til hende, opførte hun sig mærkeligt, og det var nok til, at det slog klik for den 65-årige mand.

»Så udbrød jeg, hvad i alverden, jeg skulle gøre for at overbevise hende om, at jeg elskede hende overalt på jorden. Men hun gik bare. Så slog det klik for mig. Jeg tænkte, at nu kunne jeg ikke mere - nu ville jeg begå selvmord,« forklarede den 65-årige.

Han købte en kniv i Føtex og gik ud til parkeringspladsen, hvor han vidste, at kvinden holdt parkeret. Han ville have hende til at køre ham hjem, og selvom hun afviste i første omgang, endte han i hendes bil.

Da hun havde parkeret på p-pladsen på Teglgårdsvej, så han på hende. Hun sad helt stift og kiggede ud af forruden. Den 65-årige tog kniven op af lommen, og så stak han hende.

Han siger selv, at han kun svagt kan mindes at have stukket hende. Det næste, han husker, var, da han stod i sit eget køkken og altså ringede til alarmcentralen.

Den tiltalte har dog i sin afhøringsrapport sagt, at han enten ville slå sig selv ihjel eller den 70-årige kvinde.

Det kan han dog ikke huske, at han har sagt.

Onsdag skal den dræbte kvindes døtre afgive forklaring. Ifølge dem skal den 65-årige flere gange have været voldelig over for kvinden.

Den ene af døtrene har tidligere oplyst, at kvinden flere gange kontaktede politiet på grund af problemer med manden.

Datteren var meget skuffet over politiets håndtering af sagen, lød den dengang til TV 2 Nordjylland.

Hun mente at have været i kontakt med politiet fem-otte gange, men manden blev kun tilbageholdt i sammenlagt seks timer.