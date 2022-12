Lyt til artiklen

Der var 174 ofre. De mistede tilsammen over 47 millioner kroner.

Nu er der faldet endegyldig dom over seks bagmænd, der tilsammen har fået 32 års fængsel for et udspekuleret og sindrigt fupnummer, der blev rullet ud på 30 danske biblioteker.

Sådan lyder udfaldet af ankesagen, der nu er blevet afgjort ved Vestre Landsret.

De hårdeste straffe fik brødreparret 29-årige Nuur Warsame og 26-årige Liban Warsame Ulusow, der fik henholdsvis otte og seks års fængsel.

Derudover fik 25-årige Khadar Barow og 24-årige Mohamed Ahmed Ali begge fem år et halvt års fængsel, 21-årige Anders Meldgaard fik fire års fængsel. En 22-årig mand fik tre års fængsel.

De seks mænd blev dømt som medlemmer af en kriminel gruppering, der formåede at få fat i de mange ofres brugernavne og koder til NemID, så de kunne få adgang til deres bankkonti.

»NemID, der nu er afløst af MitID, er en del af den for samfundet helt afgørende infrastruktur, og derfor har det skærpende betydning, når nogen begår kriminalitet gennem disse log-in til netbanker og offentlige systemer,« siger Jørn Thostrup, specialanklager ved Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet:

»Det medvirker til at undergrave den tillid, som vi danskere har til, at systemet virker, og det har haft store økonomiske og personlige konsekvenser for ofrene.«

Bedragerierne foregik i løbet af knap to fra oktober 2018 og foregik efter samme model på biblioteker over hele landet:

Banden installerede såkaldte keyloggere på bibliotekernes computere, hvor de kunne aflure stribevis af biblioteksgæsters brugernavne og koder til NemID.

Her holdt de øje med, hvornår NemID-nøglekortene udløb, hvorefter de stjal dem fra borgernes postkasser, når de fik tilsendt nye.

Dernæst fik de adgang til ofrene bankkonti, hvorfra de så blandt andet købte varer, stjal penge eller optog lån.

Mændene blev anholdt i sommeren 2020, og de blev siden dømt ved byretten i Aarhus. Dommene ved Vestre Landsret er en stadfæstelse af de domme.