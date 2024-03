Østjysk supermarked blev svindlet for 5,6 millioner kroner, da vinderkuponer blev indløst 1697 gange.

En brugsuddeler hos SuperBrugsen i Tranbjerg fik et chok, da en medarbejder i april sidste år gennemgik de seneste dages udbetalinger af spilgevinster.

De samme to vinderkuponer på henholdsvis 3312,50 kroner og 2083,50 var blevet indløst 1697 gange i løbet af tre dage.

- Jeg var på vej i bilen til distriktsmøde, da jeg fik beskeden, forklarer den daværende brugsuddeler fredag eftermiddag i Retten i Aarhus.

Supermarkedet gik til Østjyllands Politi med sagen.

Det førte til en omfattende efterforskning, hvor tre mænd på henholdsvis 27, 29 og 39 år er tiltalt for svindel med spilgevinster for 5,6 millioner kroner.

Politiet mener, at svindlen er sket om aftenen, efter at supermarkedet havde lukket, og gitteret trukket ned.

En kasseterminal var placeret i en gang i butikscenteret, hvor supermarkedet ligger.

Det er politiets teori, at netop den kasse blev benyttet af svindlerne efter supermarkedets lukketid.

Brugsuddeleren mener at have set, hvordan mændene nogle dage forud for svindlen tog på rekognoscering for at aflure koder til kasseterminalen.

Af supermarkedets videoovervågning kan han se en episode, hvor en person køber en blomst, mens en anden mand står skråt bag ved en kassemedarbejder og filmer med en mobiltelefon.

Med koderne kunne svindlerne skaffe sig adgang til kasseterminalen, hvor vinderkuponerne blev indtastet eller scannet efter lukketid.

- Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at indløse en kupon, der allerede er udbetalt, spørger anklagerfuldmægtig Morten Lassen.

- Det har vi også undret os over. Men når der er præmie på en kupon, udskrives en stregkode, der bruges til udbetaling af præmien.

- Og man kan ikke udelukke, at den stregkode så er blevet indlæst flere gange, forklarer en tidligere salgsleder fra butikken.

Hos dagligvarekoncernen Coop, som SuperBrugsen i Tranbjerg hører under, har man taget skridt til at forhindre, at noget lignende kan ske igen.

- Vi kan sige, at vi har taget forholdsregler, så det ikke kan gentage sig, skriver informationsdirektør Jens Juul Nielsen til Ritzau.

Det fremgår af anklageskriftet, at cirka 4,7 millioner kroner er indefrosset og beslaglagt på konti i England, Belgien og Litauen.

De penge bør efter anklagemyndighedens opfattelse tilfalde Coop Danmark A/S som kompensation for tabet.

De tre tiltalte nægter sig skyldige i anklagen om groft databedrageri.

En af dem, en 39-årig mand, erkender sig dog skyldig i hvidvask af en del af pengene fra svindlen.

Der falder dom i sagen i midten af marts.

/ritzau/