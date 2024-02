Et Instagram-opslag med statsministeren, der laver mad, er søndag faldet flere danskere for brystet.

Mette Frederiksen (S), der af og til viser sin hverdag frem på det sociale medie, har denne gang delt et billede af sig selv i færd med at skære løg på samme skærebræt, hvorpå der ligger en bunke rå kylling.

Det har på under en time affødt flere kommentarer fra brugere, der synes at mene, at statsministeren slækker på hygiejnen.

»Åh nej! Ikke brug samme skærebræt til kylling og grøntsager,« skriver én bruger.

»Kære @mette, man bruger ALDRIG samme skærebræt til råt fjerkræ og rå grøntsager, medmindre man elsker campylobacter, salmonella og 48 timer i tæt nærhed af sit badeværelse,« skriver en anden.

Det fremgår da også af Fødevarestyrelsens 'Fem råd til god køkkenhygiejne', at man bør »holde råvarer (for eksempel råt kød) adskilt fra færdig mad som salat og brød)«

»Kødsaft fra råt kød kan let blive spredt via dine fingre, et skærebræt eller for eksempel en grilltang.«

Andre kommer dog statsministeren til undsætning og bemærker, at der er mulighed for, at det hele skal varmebehandles, hvilket i så fald ikke vil udgøre en sundhedsrisiko.

»Løg og kød skal sikkert steges... Måske endda sammen, og så er det fuldt tilladt«, skriver en bruger blandt andet.

Statsministeriets presseafdeling er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse søndag aften inden artiklens publicering.