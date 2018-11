Flere bliver anbragt i strafcelle i over 15 dage. Eksplosiv og bekymrende udvikling, mener professor.

Det politiske ønske om en hård kurs mod uro og uorden i fængslerne har medført en markant stigning af Kriminalforsorgens brug af strafcelle.

Fra 2016 til 2017 er brugen af disciplinærstraffen, hvor indsatte isoleres i en celle, steget med 37 procent.

Det skriver Politiken på baggrund af tal fra Kriminalforsorgen.

En indsat kan blive sat i strafcelle, hvis vedkommende eksempelvis bliver taget med en ulovlig mobiltelefon, bryder rygeforbuddet, kommer med trusler eller en sur bemærkning.

Sidste år blev strafcelle brugt i 4085 tilfælde. Året før var det 2995 gange.

Samtidig er der sket en voldsom stigning i anvendelse af strafcelle i 15 dage eller derover. Her var der syv sager i 2015, men 511 tilfælde sidste år.

Fængselsforsker Peter Scharff Smith, professor ved Oslo Universitet, kalder udviklingen eksplosiv.

- At anbringe et menneske i isolation er det strengeste indgreb, en demokratisk stat som Danmark har. At man så ovenikøbet sætter rekord på et område, som al forskning viser er direkte sundhedsskadeligt, er skræmmende, forbløffende og chokerende, siger han til Politiken.

Karin Verland, læge og direktør for Dignity Dansk Institut mod Tortur - advarer om, at brugen af strafcelle bryder med FNs Torturkomités anbefalinger.

- Isolation virker ikke efter hensigten. Og selv korte anbringelser kan medføre mentale problemer og psykoser. Norge og Sverige har afskaffet det, men alligevel har den danske stat vedtaget lovgivning om strafcelle, siger hun til Politiken.

