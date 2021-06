I de smukke omgivelser helt ned til Lillebælt fejrede et par fra Jelling deres bryllup på Hindsgavl Slot for snart fire år siden.

Det blev startskuddet til en langvarig strid, som der nu er blevet føjet yderligere alen til.

Parret har stadig ikke betalt regningen for brylluppet på over 128.000 kroner og er nu tiltalt for bedrageri.

Men da sagen skulle for retten i Odense torsdag, glimrede det jyske par ved sit fravær. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Før retssagen havde det bedrageritiltalte par kontaktet retten og fortalt, at de begge var forhindret i at møde op, fordi de havde været i kontakt med en coronasmittet.

Sagen er usædvanlig – men ikke unik.

For ti år siden undlod en 43-årig brudgom at betale regningen på 60.000 kroner efter en bryllupsfest på Hotel Munkebjerg i Vejle, og i januar måned stak et nygift par af fra en regning på 686 kroner efter at have spist på Jensens Bøfhus i Holstebro.

Også hos Fjeldsted Skov Hotel – der ligesom Hindsgavl Slot ligger i Middelfart – kører ejerne i øjeblikket en sag mod et brudepar, som er løbet fra regningen.

»Det råber til himlen. Selvfølgelig ved man, at når man er ude at bruge penge, så skal der være penge på kortet. Vi tjekker ikke op på vores kunder. Det kan vi ikke, og hvis vi begyndte at udspørge dem (om deres økonomi, red), så ville de hurtigt finde et andet sted at holde en fest. Men det er en naturlig del at snakke omkostninger, når man holder en fest. Vi har også en formodning om, at folk har undersøgt priserne, inden de kommer til en samtale,« siger Silje Frandsen, som er administrativ medarbejder på Fjeldsted Skov Hotel, til Fyens Stiftstidende.

Parret, der er tiltalt for bedrageri mod Hindsgavl Slot, risikerer ifølge lokalmediet at blive idømt en fængselsstraf. Derudover er der krav om erstatning.