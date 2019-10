Vidne i Københavns Byret fortæller om, da familien fik besked om, at Basil Hassan var faldet i kamp i Syrien.

Den danske statsborger Basil Hassan er internationalt efterlyst for to forbrydelser. Dels for at have arrangeret indkøb af droner til Islamisk Stat og dels for at have forsøgt at dræbe forfatteren Lars Hedegaard med et pistolskud.

Onsdag er hans bror indkaldt som vidne i Københavns Byret. Her er tre mænd tiltalt for at have hjulpet Basil Hassan med at skaffe droner og andet udstyr. De har medvirket til forsøg på terrorisme, mener anklagemyndigheden.

Den bredskuldrede mand fortæller dommere og nævninger om familiens sorg over radikaliseringen af Basil Hassan. Han skjuler ikke sin vrede mod de tre tiltalte, der sidder til højre for ham i retssalen. Han kigger på dem, da han bliver spurgt, om han vidste, at broren var taget til Syrien.

- Der er jo nogle her, der burde have sagt noget, og det ærgrer os sindssygt meget, siger han.

En af anklagerne spørger også til Basil Hassans religiøsitet.

- Hvis der er nogen, der ved det, så det de tre dér, siger han.

Det får retsformand Kirsten Schmidt til at sige, at han ikke bør gå til angreb på de tiltalte.

- Jeg går ikke til angreb på nogen, svarer han hurtigt.

Broren lægger kraftigt afstand til religiøse ekstremister med lange skæg.

- Jeg har et godt liv, en god familie, en god mor og far. Jeg har ikke behov for at ødelægge det med sådan nogle tabere, siger han.

Straffesagen handler om en lang række forsendelser med droner, kameraer og andet udstyr. En enkelt gang eller to hentede vidnet selv en pakke på posthuset for sin bror.

Den ingeniøruddannede Basil Hassan havde stiftet selskabet On Foundation. Det drejede sig om fundamenter til vindmøller. Køb af modelfly var relevante i den forbindelse, fik broren at vide.

- Han var meget passioneret omkring det selskab, forklarer han.

Oprindeligt anede han intet om, at Basil Hassan skulle være blevet radikaliseret og have tilsluttet sig Islamisk Stat.

Ifølge anklagemyndigheden avancerede han og blev leder af IS's droneprogram.

I foråret 2017 fik familien en besked fra en kvinde, de ikke kendte.

- Hun skriver på arabisk og engelsk, at Basil var død i kamp, siger vidnet og sukker. Kvinden var blevet gift med Basil. Hun oplyste familien om, at han gerne ville fortalt dem om giftemålet, og at han havde fået en datter.

Dødsfaldet er aldrig blevet officielt bekræftet.

I 2014 blev Basil Hassan anholdt af tyrkiske myndigheder og fængslet. Hver fredag var der telefonisk kontakt i ti minutter. Danmark krævede Hassan udleveret, men det skete ikke. I stedet blev han løsladt.

- Hjemme hos os måtte vi ikke snakke om ham. Vi havde det så dårligt, så vi snakkede bare ikke om ham.

Onsdag er også Basil Hassans mor indkaldt som vidne. Hun besvarer dog ingen spørgsmål.

/ritzau/