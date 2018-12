Broderen til en af de mænd, der er anholdt og mistænkt for drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland, står nu frem og fortæller, at han mener, hans bror blev hjernevasket.

Ifølge broderen til den 26-årige anholdte Younes Quizad ændrede han sig nemlig markant, efter han mødte en af de andre anholdte mistænkte drabsmænd.

Det er det norske medie Dagbladet, der har talt med den 31-årige bror gennem en oversætter i udkanten af Marrakech i Marokko.

Den 31-årige bror udpeger manden, der på øverste billede er indrammet af en rød ring, som værende ham, der angiveligt ændrede hans brors livsbane pludseligt.

»Han dukkede op i området og hjernevaskede min bror, uden vi vidste, hvad der foregik,« forklarer broderen.

Han fortæller, at hele familien har boet sammen eller tæt på hinanden hele livet. Det gælder både brødrene, forældre, brødrenes koner og den anholdte Younes Quizads tre årige datter.

Men pludselig for nogle måneder siden ændrede broderen sig markant.

»Vi arbejdede sammen som malere i flere år. Pludselig stoppede han og sagde, han skulle begynde på noget andet. Vi fik aldrig at vide, hvad det var. Og forrige onsdag sagde han, at han ville være væk i nogle dage. Han havde et vigtigt besøg, han ikke kunne fortælle noget om. Så kom politiet og ransagede hans værelse i tirsdags. Dagen efter vidste vi hvorfor, og så blev han pågrebet torsdag,« forklarer broderen til Dagbladet.

Her ses Rachid Afatti (v), Ouziad Younes (midten), og Ejjoud Abdessamad (h), der er mistænkt i sagen om det bestialske dobbeltdrab Foto: - Vis mere Her ses Rachid Afatti (v), Ouziad Younes (midten), og Ejjoud Abdessamad (h), der er mistænkt i sagen om det bestialske dobbeltdrab Foto: -

Broderen forklarer, at han skammer sig og er meget påvirket på vegne af familien og alle i området.

Den 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland blev mandag fundet dræbt i et populært vandreområde i Marokko.

Siden har politiet meldt ud, at man efterforsker drabene som terror, og de fire anholdte mistænkte har i en video sværget troskab til terrororganisationen IS. Søndag fortalte marrokansk politi på et pressemøde, at de fire mistænkte gik efter turister, men tilsyneladende ikke gik specifitk efter Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland.

»Ofrene blev tilfældigt valgt. Ifølge efterforskerne var de ikke ude efter at dræbe den norske og den danske turist specifikt, men de var der for at dræbe turister,« siger Boubker Sabik, der er talsperson for politiet, ifølge VG.