»Han havde ingen uddannelse og blev hjernevasket,« siger broren til en af de fire drabsmistænkte marokkanere.

Han blev radikaliseret, fik langt skæg og forsvandt pludseligt for en uge siden. Torsdag blev han arresteret som mistænkt i dobbeltdrabet på en dansk og en norsk kvinde i Atlasbjergene i Marroko.

De to veninder, 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland fra Norge, blev i mandags fundet døde ved Toukbel-bjerget i Marroko, hvor de var på julerejse og vandretur i bjergene.

I et videointerview med det marokkanske Kifaceh TV, fortæller broren ifølge VG, at han var en helt normal person, som gik i moské og kom hjem igen.

Men familien vidste dog ikke, hvem hans venner og omgangskreds var. På det sociale medie Twitter optræder de fire drabsmistænkte angiveligt sammen i en video, hvor de sværger troskab til Islamisk Stat. Mandens forklarer videre i interviewet, at han tager stor afstand fra de handlinger, som hans bror er mistænkt for.

»Han var en normal fyr, men blev radikaliseret og fik langt skæg. Det, som er sket, har ingenting med islam at gøre,« siger broren.

Marokkanske myndigheder undersøger dobbeltdrabet som en terrorsag.

Anholdt med store knive

Tre af de fire marokkanere, som er mistænkt i sagen, blev torsdag morgen anholdt ombord på en rutebus i centrum af Marrakech. De havde sat sig bagerst i bussen og gemt fire store knive under sæderne.

»Jeg ved ikke, hvordan de fik dem om bord på bussen, men de havde gemt dem under sæderne. De havde dem ikke i bagagen, for den fik de ikke lov at tage med om bord,« har chaufføren Mellouk Salah udtalt til VG.

Imlill, Marokko 20181220. To kvinner, norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen, ble funnet døde i et populært turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko.

De nu fire anholdte mænd er mistænkt for det brutale dobbeltdrab på to veninder, 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde 28-årige Maren Ueland. Veninderne vandrede sammen nær Imlil i Atlasbjergene uden en guide. Begge studerede på natur- og friluftslinjen på Universitetet i Bø, Telemarken.