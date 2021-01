Nikolaj er bror til den anholdte mand, som blev slået med stav og fik peberspray, inden politiet måtte give ham hjertemassage.

»Jeg blev sindsygt forskrækket, ked af det og frustreret, da jeg så og hørte, hvad der var sket,« fortæller den 30-årige halvbror til den anholdte mand.

Den anholdte mand hedder Daniel, og Nikolaj kan bekræfte, at Daniel er psykisk syg, men han kan ikke genkende det 'farlige' billede, han mener, politiet tegner af ham.

»Det var voldsomt ubehageligt at se. Jeg scrollede egentlig forbi videoen på Facebook uden at tænke over det. Så ringede min far og sagde, at det var gået galt med Daniel og så gik det op for mig, at videoen var med Daniel,« fortæller Nikolaj og fortsætter:

»Daniel er et varmt og dejligt menneske, og vi synes alle i familien, at det er rart, hver gang vi ser ham.«

For ifølge politiets pressemeddelelse, så havde Daniel slået en politibjent med en knytnæve. Herefter har politiet brugt peberspray og lagt ham ned, for at få ham i ro. Herefter har man trukket stav og slået Daniel.

Flere videoer fra episoden viser, at Daniel ligger ned og få mange slag med politistaven. Pludselig opdager politiet, at Daniel er bevidstløs og derfor begynder de på hjertemassage, hvilket også politiet bekræfter i sin pressemeddelelse.

»Den voldelige anholdelse kunne være undgået, jeg synes politiet er gået langt over stregen, og det er utroligt ubehageligt at se,« siger Nikolaj.

Ifølge Nikolaj, så har Daniels tilstand gjort, at han flere gange har valgt at indlægge sig selv, før at der skulle ske noget. Hvilket også var tilfældtet i weekenden, men uden held.

»Hvad jeg ved af, så havde Daniel forsøgt at indlægge sig selv i løbet af weekenden, men er blevet afvist,« siger Nikolaj overfor B.T., men kan ikke fortælle, om det er derfor, han har reageret på politiet søndag morgen, da det ikke har været muligt for familien, at komme i kontakt med Daniel.



Ifølge politiet er Daniel blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling efter en tur på skadestuen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men det har ikke været muligt.