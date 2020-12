Et 54-årigt forældrepar er tiltalt for at sende to af sine børn i genopdragelseslejr i Somalia. Faren er tiltalt for at være voldelig mod sin datter. Men det passer ikke, siger parrets ene søn, der ligesom datteren var i Somalia fra 2018 til 2019. (Arkivfoto) Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix