Han er kun 23 år, men allerede stærkt belastet af sin optræden ved Brøndbys fodboldkampe.

Nu er han netop blevet anholdt igen for røveri af fodboldtrøjer og shorts fra to tilhængere af arvefjenderne i FC København i et S-tog.

Og tidligere er han blandt andet blevet anholdt for at være gået amok under DBU-pokalfinalen 17. maj 2019 mellem Brøndby og FC Midtjylland.

Her blev han genkendt som gerningsmand til et voldsomt angreb på en politimand, der fik hjernerystelse efter at have fået kastet et afrevet stolesæde kastet i hovedet i Parken.

Politimanden havde endda haft beskyttelseshjelm på, men var i godt en måned nødt til at være sygemeldt, efter at være blevet ramt af det godt to kilo tunge stolesæde.

Stoleangrebet skete efter, at nogle af Brøndby-tilhængerne gik amok, da deres klub havde tabt pokalfinalen til FC Midtjylland ved en straffesparkskonkurrence.

Ved samme lejlighed blev også en anden politibetjent i Parken ramt på skulderen, da der blev kastet et andet stolesæde på ham.

På det tidspunkt havde politifolkene trukket stavene på grund af uroligheder på tribunen, hvor Brøndbyfansene kastede afrevne stolesæder og øl mod betjentene.

Den 23-årige blev anholdt godt en måneds tid efter pokalfinalen – blandt andet på grundlag af videooptagelser fra Parken, hvor han til en start havde været umaskeret og iført BIF-trøje med logo.

Han ønskede ikke at udtale sig, da han blev fremstillet i grundlovsforhør – sigtet for vold mod de tjenestegørende politifolk og legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Dog bekræftede han på sin forsvarers spørgsmål, at han var Brøndby-fan.

På det tidspunkt var han et år tidligere blevet idømt et halvt års fængsel for vold, hærværk og grov forstyrrelse af lov og orden ved en anden fodboldkamp. Og han havde også en tredje verserende sag af lignende karakter ved Københavns Vestegns Politi.

I den aktuelle sag om røveri af fodboldtrøjer og -shorts fra to FCK-fans i et S-tog mellem Glostrup og Brøndbyøster søndag formiddag 7. august i år inden en kamp i Parken er den 23-årige blevet anholdt sammen med to andre mænd på henholdsvis 18 og 19 år.

Det fremstilles alle tre tirsdag eftermiddag i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup med krav om varetægtsfængsling.