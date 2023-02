Lyt til artiklen

»Vi var ikke ude på at røve dem. De skulle bare ydmyges«.

Tre unge mænd fra Brøndbys fanmiljø nægtede sig onsdag formiddag skyldige i en alvorlig tiltale om røveri af to fodboldtrøjer fra FCK-tilhængere i et S-tog i august.

Ved byretten i Glostrup forklarede de, at det var rigtig nok, at de havde fået de to mandlige FCK-tilhængere til at tage to fodboldtrøjer og et par FCK-shorts af midt i et togkupeen.

Men der havde ifølge de tre Brøndby-fans ikke været tale om røveri – kun ulovlig tvang, som straffes langt mildere.

»Det var tilfældigt, at vi mødte dem, og jeg tror bare, at vi beder dem pænt om at smide tøjet. Men jeg synes ikke, at der var nogle trusler inde over. Jeg bad dem bare pænt, og det gjorde de,« forklarede den yngste af de tre tiltalte – en 19-årig mand.

Han benægtede ligesom de to andre tiltalte, at der havde været en røverisk hensigt til at berige sig.

Hensigten med at tage fodboldtøjet fra de to FCK-tilhængere var angiveligt alene at ydmyge og håne de to forurettede ved at tvinge dem til at tage noget af deres tøj af.

En af de to forurettede vidnede i retten og lagde ikke skjul på, at han følte sig bange og derfor makkede ret:

»Det var for at spare mig selv for at få en på låget. Jeg syntes, at de var meget truende. Jeg tror, at de havde udset sig os på forhånd, inden vi tog toget,« forklarede han og betegnede gerningsmændenes tone som »grov og hård«.

Episoden i S-toget varede knap to minutter, og blev optaget på overvågningskameraerne i toget. Disse optagelser blev onsdag formiddag afspillet i retten.

Her ser man de tre sortklædte mænd med hættetrøjer gå gennem togvognen ved formiddagstid, indtil de tilsyneladende tilfældigt får øje på to mænd, der sidder fredeligt og snakker med hinanden.

Gerningsmændene spotter i farten, at de har hvide FCK-trøjer inde under deres bluser, og to af gerningsmændene slår sig kortvarigt ned på sæderne ved siden af deres ofre og forlanger at få udleveret deres FCK-tøj.

»V kan klare det nu eller klare det på næste station,« har en af de forurettede ifølge anklageskriftet forklaret, at han blev truet.

Og på en kort SnapChat-video, som en af de tiltalte selv optog af episoden, kan man også høre den ene gerningsmand sige:

»Smid de bukser der!«

»Lad nu være,« svarer offeret, indtil gerningsmanden fortsætter:

»Kom nu. Hvad har du inden under?« og samtidig trækker ned i de tynde shorts en enkelt gang.

Episoden fandt sted 7. august i fjor i et S-tog mellem Glostrup Station og Brøndby Øster Station, og efter at have fået udleveret fodboldtrøjer forlod gerningsmændene straks efter toget med deres tøjbytte.

To måneder senere blev de tre gerningsmænd anholdt og fremstillet i grundlovsforhør i Glostrup med krav om varetægtsfængsling.

To af dem blev varetægtsfængslet, mens den yngste, den 19-årige som den eneste blev løsladt af dommeren. Han blev mandag varetægtsfængslet i Københavns Byret efter et knivstikkeri i det indre København, som politiet betragter som et drabsforsøg.

I retten nægtede de to af de tiltalte at svare på spørgsmål fra anklageren – de ville kun lade sig afhøre af deres egen forsvarer.

Der ventes dom senere onsdag.