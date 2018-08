Politiet efterforsker en anmeldelse om overfald på fodboldtilhængere efter søndagens derby i København.

København. To tilhængere af fodboldklubben Brøndby IF blev efter søndagens lokalderby mod FC København angiveligt angrebet af en større gruppe personer i et S-tog på Nordhavn Station.

I et opslag på Facebook efterlyser den ene af de forurettede mænd vidner til hændelsen, der skal have fundet sted cirka klokken 19.30.

- Vi var langt fra de eneste i toget, så nu vil vi gerne bede om hjælp fra blandt andre de øvrige passagerer i toget. Hvis du har set noget, så tøv endelig ikke med at kontakte Københavns Politi, skriver han.

Københavns Politi bekræfter, at det har modtaget en anmeldelse om vold, men ifølge vagtchef Henrik Brix er der ikke foretaget anholdelser i forbindelsen med sagen.

- Vi kigger på det, siger vagtchefen og oplyser, at politiet blandt andet vil gennemgå optagelser fra overvågningskameraer i toget.

Ifølge Facebook-opslaget steg "en gruppe på 25-30 hvidklædte personer" på toget, da det på vej fra Svanemøllen mod Københavns Hovedbanegård stoppede på Nordhavn Station.

- Da den føromtalte gruppe fik øje på min ven og mig, valgte de at tage maskeringer på og overfalde os. Ikke nok med, at vi fik en ordentlig tur i toget, så stjal de alt vores Brøndby-tøj, skriver manden.

Et vedlagt foto viser en mand med blod i ansigtet.

Vagtchef Henrik Brix kan ikke bekræfte oplysningerne om antallet af overfaldspersoner eller påstanden om, at de maskerede sig.

- Men det der med, at visse fodboldtilhængere maskerer sig, har vi før set, siger han.

Kampen mellem de to ærkerivaler sluttede med en sejr på 3-1 til hjemmeholdet FC København foran cirka 28.000 tilskuere.

Trods de mange tilskuere og den mangeårige rivalisering mellem de to holds tilhængere havde politiet en forholdsvis rolig dag ifølge vagtchefen.

- Tre personer blev anholdt efter kampen, oplyser Henrik Brix.

