Der ikke grundlag for at henvise til paragraf om hadforbrydelser i drabssag, mener anklagemyndigheden.

To brødre tiltales for at have dræbt deres kammerat i en meget omtalt drabssag fra Nordskoven på Bornholm.

Drabet fandt sted om natten den 23. juni 2020, hvor en 28-årig mand blev tæsket ihjel med granrafter og slag.

Anklagemyndigheden afviser, at der var tale om en hadforbrydelse.

Det skriver Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Der var netop mange spekulationer om, hvorvidt drabet var racistisk motiveret, da offeret var en sort mand.

