En skarpladt revolver og narkosalg kostede to rumænske brødre fængselsstraffe og udvisning, da de torsdag blev dømt i Retten i Aarhus.

En 24-årig mand blev idømt to et halvt års fængsel og udvist for bestandigt for besiddelse af skydevåben på et offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder.

Hans bror, en 22-årig mand, blev idømt fire et halvt års fængsel og udvist med et indrejseforbud i seks år for at have solgt kokain og hash til en større personkreds.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den ene, en 24-årig mand, blev anholdt 19. januar i Aarhus V.

I forbindelse med en konflikt mellem to bandegrupperinger var Østjyllands Politi ekstra opmærksom på området, og da en patrulje så en gruppe mænd stå på Kappelvænget, tog den kontakt.

Da den 24-årige så politiet, forsøgte han pludselig at flygte til fods, men han blev indhentet af en betjent og blev anholdt.

I forbindelse med anholdelsen tog en anden mand på stedet fat i betjenten og forsøgte at befri den 24-årige, men det lykkedes betjenten at holde fast.

Under den efterfølgende visitation fandt betjentene en skarpladt revolver i den 24-åriges lomme.

På revolveren var der dna-spor, der to måneder senere ledte dem til den 24-åriges bror, der også har bopæl i Aarhus. Ved ransagning på flere adresser, som den 22-årige bror er tilknyttet, fandt politiet cirka 60.000 kroner, noget kokain, hash og en række elektroniske spor, der indikerede, at han havde solgt stoffer over en længere periode.

I retten blev den 22-årige alene dømt for narkohandlen, da dommer og nævninge ikke mente, at han kunne dømmes for i forening med sin bror at have været i besiddelse af skydevåbnet.

Begge mænd var tiltalt efter straffelovens 81a, da anklagemyndigheden mente, at besiddelsen af revolveren skulle ses i sammenhæng med den på det tidspunkt verserende bandekonflikt – men retten vurderede det anderledes.

»Retten vurderede, at det ikke kunne bevises, at den 24-årige har tilknytning til en bande, og han blev derfor ikke dømt efter bandeparagraffen. Men det ændrer ikke ved, at det er en meget alvorlig sag at gå rundt med en skarpladt revolver på åben gade. Jeg er tilfreds med, at både fængselsstraffene og udvisningen statuerer et klart eksempel på, at alvorlig kriminalitet ikke accepteres, men jeg vil nu nærlæse rettens præmisser,« siger senioranklager Jakob Beyer.