Fire mænd - to af dem brødre - blev onsdag dømt i sag, som politiet har døbt "Operation Baltikum".

To brødre er onsdag idømt fængsel i henholdsvis 12 år og knap 10 år i en større narkosag. Dommen er faldet onsdag eftermiddag i Københavns Byret.

To andre mænd er også dømt i sagen. De fik henholdsvis 9 års fængsel og to et halvt års fængsel.

Den yngste bror fik den hårdeste straf. Han blev dømt for at have været i besiddelse af 10 kilo heroin. Storebroren fik 9 år og 9 måneders fængsel for seks kilo kokain.

Begge brødre blev desuden dømt for at have været i besiddelse af to pistoler.

Det var en række krypterede beskeder mellem en stribe iphonetelefoner, der tilbage i 2019 fik politiet på sporet af den omfattende handel med narko.

Via en særlig applikation til telefonerne havde gerningsmændene nemlig kommunikeret med hinanden. Applikationen virkede ved dels at kryptere beskederne og dels at slette dem efter kort tid.

Et af stridspunkterne i sagen har været, hvem der havde været i besiddelse af de telefoner, der indgår i sagen - og dermed brugt applikationen.

Sagen er navngivet "Operation Baltikum" af Københavns Politis afdeling Særlig Efterforskning Øst, som efterforsker organiseret kriminalitet i Østdanmark.

Den udspringer af efterforskningen i en anden sag om blandt andet handel med våben. Her blev den ældste af de to brødre anholdt tilbage i november 2019. Hans hjem, hvor lillebroren også boede, blev ransaget, og på den baggrund fik politiet mistanke om omfattende narkohandel.

Den yngste bror på 20 år fik en advarsel om udvisning. Retten vurderede, at han ikke havde en tilstrækkelig kriminel fortid, som kunne begrunde udvisning.

Storebroren på 24 år derimod blev udvist af landet og har fået et indrejseforbud, der gælder for bestandigt.

I sagen blev også en 27-årig mand dømt. Han fik 9 års fængsel for besiddelse af 10,3 kilo kokain.

En 35-årig mand fik to et halvt års fængsel for besiddelse af en pistol og tre kilo hash.

Alle fire overvejer, om de vil anke sagen til Østre Landsret.

/ritzau/