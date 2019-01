Med værktøj som våben og verbale trusler mod personalet lykkedes det torsdag aften for to ukendte gerningsmænd at bryde ind i det lille pengeinstitut Faster Andelskasse i Astrup mellem Videbæk og Skjern.

Gerningsmændene var maskerede, da de lige efter lukketid brød ind gennem et vindue til bankens personaletoilet.

»De overrumplede de ansatte og truede dem verbalt til at udlevere et større pengebeløb fra kassen. De fik også brudt en boks med tidslås op og tømte den for penge,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj, til B.T.

De to mænd beskrives som mørkklædte og engelsktalende, men ellers er det sparsomt med signalement af dem.

Astrup kl. 1712: Røveri mod Faster Andelskasse i Astrup mellem Videbæk og Skjern. To maskerede mørkklædte, engelsktalende mænd fik et ukendt beløb. Vidner søges - man kan havde observeret mod stedet tidligere #politdk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) January 3, 2019

Vidner så en sort bil køre fra stedet. Det er usikkert, hvilket bilmærke der var tale om, men muligvis en VW Passat eller en Audi Sedan.

Gerningsmændene havde tilsyneladende ingen våben med sig, men brugte et stykke ukendt værktøj til at true personalet.

Nu håber politiet, at borgerne kan hjælpe dem på sporet af dem.

»Vi vil gerne høre fra vidner, der kan have set noget eller som måske har observeret noget usædvanligt i deres nærområde. Hvis nogle fremmede spørger om vej eller pludselig dukker op i et sommerhusområde. Sådan nogle ting,« siger Ole Vanghøj.

Bankdirektør Jan Kirkensgaard fortæller til lokalmediet Vestnyt, hvordan han og det øvrige personale blev holdt op af de to gerningsmænd.

»Den ene er lidt højere end den anden. Vi kan ikke se, om de er bevæbnede, men vi kan se, at den ene har noget i hånden, der kan ligne et våben. Vi parerer ordrer, men de mener ikke, at vi kigger ned hurtigt nok, så den ene råber, at vi skal kigge ned,« fortæller Faster Andelskasses direktør og tilføjer:

»Den ene bliver inde i rummet hos os, mens den anden går ind i rummet ved siden af, hvor han bryder ind i vores boks. De taler engelsk, og det virker som om, de ved, hvad de laver. Jeg vil tro, det hele varer fem minutter, men det føles som frygtelig lang tid.«

Han glæder sig over, at ingen medarbejdere i banken led overlast.